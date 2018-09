Klaus Iohannis, la ONU: Suntem in slujba popoarelor noastre si fiecare cetatean trebuie sa vada rezultate

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și-a exprimat la New York speranța ca evoluția Romaniei in cadrul ONU va convinge liderii mondiali sa susțina candidatura țarii noastre pentru un mandat de membru nepermanent in Consiliul de Securitate, in perioada 2020-2021. „Pacea, dezvoltarea și justiția sunt piloni fundamentali…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat speranta, miercuri, ca evolutia Romaniei in cadrul ONU ii va convinge pe liderii mondiali sa sprijine candidatura tarii noastre pentru un mandat de membru nepermanent in Consiliul de Securitate pentru…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut marti, la New York, o intrevedere bilaterala cu regele Regatului Hasemit al Iordaniei, Abdullah al II-lea, in marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, ocazie cu care…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, 25 septembrie a.c., o intrevedere bilaterala cu regele Regatului Hașemit al Iordaniei, Majestatea Sa Abdullah al II-lea, in marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite.Cu prilejul intrevederii, președintele…

- Potrivut unui anunt de presa al Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis participa luni, la New York, de la ora 19:00 (ora locala) la receptia traditionala oferita de Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si Prima Doamna in onoarea sefilor de delegatii la Adunarea…

- „Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a primit o invitatie personala din partea administratiei presedintelui SUA, Donald Trump, de a participa la reuniunea din cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite de la New York, din 24 septembrie”, a anuntat consilierul…

- CHIȘINAU, 5 sep — Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, va prezida personal una din ședințele Consiliului de Securitate al ONU la sfârșitul lunii septembrie, când se va reuni Adunarea Generala a organizației, a anunțat marți reprezentantul permanent al SUA la ONU, Nikki…

- Europarlamentarul PSD, Claudia Tapardel, a afirmat, pe Facebook, ca a trecut o saptamana de la protestele din 10 august, iar presedintele Klaus Iohannis si Opozitia nu au inteles ca Romania are nevoie de un climat de liniste si stabilitate pentru a se pregati de preluarea presedintiei Consiliului UE