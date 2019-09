Klaus Iohannis, la întâlnirea Tineretului PNL, în stațiunea Venus, nou atac la PSD: DEZASTRU ”Ne aflam in fața unor batalii electorale complicate. Avem peste puțin timp alegeri prezidențiale. Vom avea alegeri locale, vom avea alegeri parlamentare. Dupa dezastrul pesedist (PSD) care a rapit Romaniei ani de zile șansa la dezvoltare, cetațenii vor o guvernare eficienta, care sa le aduca siguranța, prosperitate, bunastare. Și cu ajutorul vostru o vor avea (n.r se refera la organiația de tineret a PNL). Voi sunteți generația care poate readuce entuziasmul, speranța, dar și optimismul in politica și in societatea romaneasca. Recladirea speranței intr-un viitor mai bun este o condiție absolut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

