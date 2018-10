Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis și Consiliul Național al Rectorilor se alatura inceperii celui de-al 200-lea an al Universitații Politehnica din București, prima școala de inginerie din Romania. Conferința Naționala a Rectorilor din acest an celebreaza 200 de ani de la inființarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, 25 septembrie, o intrevedere bilaterala cu Regele Regatului Hașemit al Iordaniei, Majestatea Sa Abdullah al II-lea, in marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU) , anunța Administrația Prezidențiala, prin…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, 25 septembrie a.c., o intrevedere bilaterala cu regele Regatului Hașemit al Iordaniei, Majestatea Sa Abdullah al II-lea, in marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite.Cu prilejul intrevederii, președintele…

- Buzoianca Viorica Duțu a prezentat, la Conferința Naționala a OAMGMAMR, cu participare internaționala, din acest an, o lucrare apreciata de participanții la eveniment. Cea de-a XV-a Conferința Naționala a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR),…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit marți, 18 septembrie a.c., pe Secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii,Rick Perry, cu prilejul participarii acestuia la Summitul Inițiativei celor Trei Mari, gazduit la București de presedintele Romaniei.Intrevederea a prilejuit…

- Update: „Au trecut deja trei zile si nu exista niciun responsabil pentru ce s-a intamplat vineri in Piata Victoriei. In orice tara responsabila, oamenii aflati la conducere, pana la aceasta ora am fi avut cel putin o demisie. Nimeni nu si-a asumat responsabilitatea politica pentru ce s-a intamplat.…

- Profesorii de istorie considera ca numarul orelor de istorie din scoli ar trebui sa creasca TRECUT. ..Conferinta Nationala a Profesorilor de Istorie din Romania, care a avut loc la Bucuresti in luna iulie, a reunit cadre didactice din toata tara, din judetul Vaslui fiind prezenti, potrivit inspectorului…

- Vasile Blaga se intalnește cu foștii colaboratori din PDL, in Modrogan. Intalnirea are loc in contextul unor tensiuni in interiorul Partidului Național Liberal dar și a pregatirii pentru alegerile europarlamentare din 2019. Conducerea extinsa a PNL urmeaza sa se reuneasca in luna august, pentru a stabili…