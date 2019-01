In ajunul marcarii Zilei Unirii Principatelor Romane, presedintele a ajuns la Iasi. In prima faza, Klaus Iohannis s-a oprit, cu putin inainte de ora 17.30, la Manastirea “Sfintii Trei Ierarhi”, pentru a depune flori la mormantul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Ulterior, presedintele este asteptat sa participe, la Palatul Culturii, la ceremonialul in cadrul caruia municipiul […] Klaus Iohannis, la Iasi. Orasul primeste titlul de „Capitala Istorica a Romaniei” is a post from: Ziarul National