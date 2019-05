Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa transmita un mesaj de ziua Europei și arata ca in aceasta zi trebuie sa ne platim datoria fața de Europa in ”solidaritate și respect” și acuza tabara lui Klaus Iohannis ca ajung la tradarea intereselor naționale in dorința de a face pe plac liderilor europeni.Citește…

- ”Azi e Ziua Europei. Este o zi pe care trebuie s-o cinstim, fiindca Europa e noua noastra casa. Azi facem parte din lumea civilizata a Uniunii Europene și asta e cea mai prețioasa realizare politica a noastra. Occidentul, de-a lungul istoriei moderne, ne-a ajutat, ne-a deprins cu civilizația și ii…

- Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Consiliului European, Donald Tusk, participa, joi seara, in Piata Mare din Sibiu, la concertul de Ziua Europei. Iohannis a urcat pe scena si le-a multumit sibienilor si sibiului care au facut o impresie ”foarte, foarte buna” in Europa.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o intalnire bilaterala, cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in marja summitului informal de la Sibiu, chiar in biroului primarului din oraș. Emmanuel Macron l-a vizitat pe Klaus Iohannis in locul in care a lucrat timp de 14 ani, iar Administratia Prezidentiala…

- Ceremonii militare au marcat Ziua Independentei de Stat a Romaniei Credit : observatorulph.ro Ceremonii militare, expozitii, concerte si proiectii de filme au avut loc, astazi, în toata tara, pentru a marca Ziua Independentei de Stat a României, Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite…

- "Mesajul nostru catre presedinte (Klaus Iohannis n.r.) si sefii de guvern din statele Uniunii Europene este ca la fel cum guvernul german s-a reunificat, la fel vrem si noi sa ne unim, sa nu mai avem granita la Prut", a declarat, joi, George Simion, candidat independent la alegerile europarlamentare.…

- Presedintele Klaus Iohanni a ajuns, joi, in jurul orei 11.30 la sediul Primariei Sibiu, fiind primit de primarul Sibiului, Astrid Fodor. El a precizat ca ramane in afara cladirii, pe covorul rosu, unde va primi toate delegatiile oficiale. La sosire, Iohannis a fost aplaudat de zeci de persoane…

- Oaspetii din Uniunea Europeana care vor sosi la Sibiu pe 9 mai, pentru Summitul informal al sefilor de stat si de guvern din UE, se vor putea bucura, in Piata Mare din centrul orasului, de un spectacol extraordinar al Ansamblului Profesionist "Cindrelul - Junii Sibiului", iar apoi de un concert al…