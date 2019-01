Klaus Iohannis, la evenimentele organizate de Unirea Principatelor Române Seful statului va participa la ceremonialul religios "Te Deum" si la sesiunea de comunicari stiintifice "Unirea Principatelor Romane, baza a Statului Roman modern".



De asemenea, presedintele Iohannis va depune o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Implinirea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane va fi marcata joi, in Bucuresti, prin mai multe manifestari culturale, cuprinzand o sesiune de comunicari stiintifice, vernisaje si lansari de carte.



*** Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropolitii Nifon al Tarii Romanesti si Sofronie Miclescu…

