Klaus Iohannis, la Bruxelles: In acest moment, discutiile pe Brexit arata bine pentru noi. Un raspuns despre Rusia, amanat pentru vineri

- La Bruxelles a inceput Consiliul European de primavara. Șefii de state și de guverne au pe agenda razboiul economic anunțat de Statele Unite contra blocului european, mai precis masura luata de Washington privind taxarea importurilor la aluminiu și oțel.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat marti, 20 martie 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale si Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Reuniunea ministrilor pentru Afaceri Europene din statele membre a vizat in principal pregatirea reuniunii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Statele Unite ca au incercat sa pacaleasca Turcia in privinta implicarii in conflictul din Siria, prin faptul ca au sustinut cu armament militiile kurde, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia DPA.…

- Un chimist rus care a contribuit la crearea neurotoxinei folosite in otravirea spionului rus in sudul Angliei este convins ca numai Moscova putea instrumenta un astfel de atac. "Faptul ca neaga Kremlinul nu inseamna nimic, asta fac toti criminalii", a spus Vil Mirzayanov, in varsta de 83 de…

- Uniunea Europeana se concentreaza pe obtinerea unei scutiri din partea Statelor Unite privind taxele suplimentare la importurile de otel si aluminiu, si nu incearca sa provoace un razboi comercial, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei. Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie, care ar urma…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata, ca nu ia in seama nici macar o clipa investigația facuta in Statele Unite privind presupuse interferențe ale Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016.

- Printre persoanele pe numele carora au fost emise mandate de arestare se numara si Fatmanur Gulen, nepoata clericului Fethullah Gulen.Politia a arestat deja 33 de persoane, inclusiv pe Fatmanur Gulen, iar operatiunile de cautare a suspectilor sunt in desfasurare.Presedintele turc…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat sambata, pe Twitter, ca ar putea impune taxe vamale pentru importurile de automobile, daca liderii europeni vor mari tarifele pentru bunurile americane, ca reactie la tarifele pentru otel si aluminiu impuse de SUA, relateaza MarketWatch. ”Daca UE vrea sa…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (al NATO - n.red.)…

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- Principalele subiecte aflate pe agenda au vizat viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020 si aspecte institutionale, in perspectiva alegerilor europene din 2019. In ceea ce priveste viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, discutiile liderilor europeni s-au concentrat in principal…

- Banii UE pe agenda Consiliului European Consiliu European la Bruxelles, iunie 2017. Foto: arhiva/twitter.com. Sefii de state si de guverne din Uniunea Europeana discuta, astazi, la Bruxelles, la reuniunea informala a Consiliului European despre teme institutionale si prioritatile politice pentru…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat astazi, 20 februarie a.c., la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), desfașurata la Bruxelles. Pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) au figurat…

- Cei doi responsabili au convenit de asemenea sa lucreze 'impreuna' in Siria pentru a depasi criza ce opune SUA si Turcia de cand aceasta din urma a lansat ofensiva in regiunea siriana Afrin impotriva militiei kurde YPG, considerata de Ankara drept 'terorista', dar care pentru Washington este un aliat…

- Turcia si Statele Unite au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a-si normaliza relatiile, a anuntat vineri ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani in care retorica antiamericana a Ankarei s-a intensificat, relateaza Reuters si AFP. Intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul…

- Turcia si Statele Unite ale Americii au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a normaliza relatiile dintre ele, a spus vineri ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani de retorica antiamericana din partea Ankarei, relateaza Reuters. Totodata, Turcia a propus Statelor Unite ca trupele…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Relatiile dintre Statele Unite si Turcia sunt intr-un "moment critic" si risca o "prabusire completa", a avertizat luni ministrul turc al Afacerilor externe, inainte de vizita omologului sau american la Ankara, scrie AFP.

- Alianta Nord-Atlantica si lideri ai tarilor baltice au exprimat preocupari si au cerut clarificari Rusiei, dupa ce Moscova a dispus instalarea de sistemele de rachete Iskander in enclava rusa Kaliningrad. "Este vorba de o situatie foarte grava... Instalarea sistemelor de rachete este in mod…

- Erdogan, asteptat luni intr-o vizita in Italia, a subliniat in interviu ca UE trebuie "sa-si tina promisiunile facute" Turciei, reprosandu-i ca "blocheaza accesul la negocieri si lasa sa se inteleaga ca lipsa progresului din negocieri tine de Turcia". "Nu este corect, la fel ca faptul ca unele tari…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci spera la un ”acord istoric” cu Serbia in 2018, an care marcheaza un deceniu de la proclamarea independentei in continuare nerecunoscute de Belgrad, relateaza AFP. ”Eu cred cu adevarat ca dialogul este singura cale posibila, astfel incat Kosovo si Serbia sa inainteze…

- China si SUA au in comun atat interese, cat si diferente, a afirmat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Beijing, Hua Chunying, rugata de jurnalisti sa comenteze pe marginea discursului lui Trump.'Cu toate acestea, interesele comune ale ambelor tari depasesc cu mult diferentele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune…

- Președintele american Donald Trump va discuta telefonic in curand cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru a-și exprima ingrijorarea cu privire la ofensiva Turciei impotriva forțelor kurde din Siria, a declarat marți un oficial de la Casa Alba citat de Reuters. Oficialul, care a informat reporterii…

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- 'Parasim Uniunea Europeana, nu Europa', a declarat Thesa May pentru Bild intr-un interviu aparut sambata. Nu va fi un al doilea referendum privind Brexit-ul, a mai afirmat May, insa a adaugat ca Marea Britanie isi mentine angajamentul fata de apararea si securitatea Europei si ca Londra nu vrea…

- O analiza a PwC arata ca rata anuala de creștere a cheltuielilor pentru aparare va crește cel mai probabil in perioada 2017-2021 in 58 dintre cele 71 de națiuni analizate, pe masura ce statele trebuie sa faca fața unui mediu global de securitate tot mai complex. PwC Global Defense Perspectives…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- Presedintele tuc Recep Tayyip Erdogan a amenintat luni ca „va ucide din fasa“ forta kurda „terorista“ pe care Statele Unite intentioneaza sa o infiinteze in Siria si sa o plaseze intr-o zona de la granita cu Turcia, relateaza AFP.

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a exprimat vineri dorinta presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene de ''normalizare'' a relatiilor cu Turcia vecina, ''fara a ascunde problemele'', relateaza AFP. ''Trebuie sa normalizam relatiile cu Turcia'', a estimat Borisov intr-o conferinta de presa…

- In cazul in care incasezi venituri din strainatate intr-o valuta diferita fata de cea atasata contului tau curent, bancile iti aplica o serie de comisioane si o rata de schimb valutar mai mare. Startup-ul estonian TransferWise a lansat un instrument financiar ce iti permite sa ai un cont local pentru…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Parlamentul turc si-a exprimat ingrijorarea fata de tratamentul aplicat musulmanilor in Europa, exprimandu-si dorinta sa efectueze o ancheta asupra islamofobiei in patru tari membre ale Uniunii Europene, intre care si Belgia, informeaza luni ziarele flamande Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen si…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…

- Intr-un interviu acordat cotidianului The Independent, Sir Martin Sorrell, directorul executiv al WPP, sugereaza ca tonul xenofob al campaniei de referendum din 2016 a facut un mare rau care trebuie reparat, iar tratatul de la Bruxelles din 8 decembrie asupra drepturilor cetațenilor Uniunii Europene…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. ''Daca putem ajunge la un acord…