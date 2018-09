Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa marti la deschiderea segmentului la nivel inalt al celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, la New York, dupa ce cu o zi in urma seful statului roman a luat parte la receptia

- Presedintele Klaus Iohannis va participa marti la deschiderea segmentului la nivel inalt al celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, la New York, dupa ce cu o zi in urma seful statului roman a luat parte la receptia traditionala oferita de presedintele SUA, Donald…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa marti la deschiderea segmentului la nivel inalt al celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, la New York, dupa ce cu o zi in urma seful statului roman a luat parte la receptia traditionala oferita de presedintele SUA, Donald…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, ieri, la receptia traditionala oferita de presedintele Statelor Unite ale Americii in onoarea sefilor de delegatii, seful statului participand la cea de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite. Potrivut unui anunt de presa al Administratiei…

- Administrația Prezidențiala a dat publicitații programul președintelui Klaus Iohannis la cea de-a 73-a sesiune a Adunarii Generale a ONU, care are loc in orașul New York. Klaus Iohannis va participa la recepția tradiționala oferita de șeful de la Casa Alba, Donald Trump, și prima doamna a Americii,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa de luni pana vineri, la New York, la cea de a 73 a sesiune a Adunarii Generale a ONU, transmite Agerpres.roLuni, seful statului va participa la receptia traditionala oferita de presedintele SUA, Donald Trump, si sotia sa in onoarea sefilor de delegatii participanti…

- Presedintele Klaus Iohannis participa de luni pana vineri, la New York, la cea de a 73-a sesiune a Adunarii Generale a ONU. Luni, seful statului va participa la receptia traditionala oferita de presedintele SUA, Donald Trump, si sotia sa in onoarea sefilor de delegatii participanti la Adunarea Generala…

- CHIȘINAU, 5 sep — Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, va prezida personal una din ședințele Consiliului de Securitate al ONU la sfârșitul lunii septembrie, când se va reuni Adunarea Generala a organizației, a anunțat marți reprezentantul permanent al SUA la ONU, Nikki…