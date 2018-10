Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit joi, 25 octombrie, la Palatul Cotroceni, o delegație a Camerei de Comerț Americane in Uniunea Europeana (AmCham EU). AmCham EU este o organizație care reprezinta interesele a peste 150 de companii americane in Europa.In discuțiile cu reprezentanții…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa marti, 30 octombrie a.c., la reuniunea trilaterala la nivel de sef de stat Romania - Bulgaria - Austria, care va avea loc la Viena, Republica Austria. Intalnirea va avea loc in vederea asigurarii continuitatii intre cele trei presedintii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , va participa marți, la Strasbourg, la dezbaterea organizata de Parlamentul European (PE) privind viitorul Uniunii Europene, in cadrul careia va susține o alocuțiune referitoare la viziunea Romaniei privind viitorul UE. ”Președintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Președintele Klaus Iohannis, a discutat vineri, la Palatul Cotroceni, cu o delegație a Comisiei Europene, despre preluarea de catre Romania a președinției rotative a Consiliului UE, ieșirea Marii Britanii din UE și viitorul buget european.„Discuțiile s-au axat, in principal, pe subiectul viitoarei…

- Presedintele Klaus Iohannis a aratat, miercuri, in cadrul unei declaratii de presa comune, sustinute la Palatul Cotroceni, alaturi de vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, ca in perioada in care va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene Romania va explora acele cai de actiune…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in cadrul intrevederii vor fi discutate subiecte…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste, marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Slovaciei, Peter Pellegrini, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, cei doi oficiali vor discuta despre subiecte de…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste, marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Slovaciei, Peter Pellegrini, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, cei doi oficiali vor discuta despre…