Stiri pe aceeasi tema

- ”Simina Tanasescu demisioneaza din funcția de consilier de la Cotroceni dupa ce ies la iveala niște presiuni facute chiar de ea asupra judecatorului CCR Petre Lazaroiu. Astazi, Iohannis o nominalizeaza pe Simina Tanasescu pentru a ocupa locul lui Petre Lazaroiu la terminarea mandatului sau…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind numirea in funcția de judecator la Curtea Constituționala a Siminei Tanasescu pentru un mandat de 9 ani, incepand cu data de 9 iunie 2019. Simina Tanasescu a fost consilier prezidențial la Departamentul Reforma Instituționala și Constituționala…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a postat, vineri, o fotografie de la Penitenciarul Aiud, acolo unde actualul procuror general Augustin Lazar a fost presedinte al Comisiei de liberari, alaturand pozei mesajul “Calvarul Aiudului”. “Calvarul Aiudului ! – La Penitenciarul De Maxima Securitate 162”,…

- Procurorii Sectiei militare din Parchetul General au trimis in judecata dosarul Revolutiei din decembrie 1989, in care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus si Emil Dumitrescu au fost pusi sub acuzare pentru infractiuni contra umanitatii, a anuntat, luni, procurorul general Augustin Lazar.…

- Site-ul Lumea Justitiei a dezvaluit ca, potrivit unor documente ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații, un procuror din Alba, pe numele sau Augustin Lazar, a refuzat in doua randuri sa elibereze un dizident anticomunist. S-a intamplat la mijlocul anilor ’80, in plin regim Ceaușescu.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca va convoca un referendum pe probleme din justitie in data de 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare. Iohannis și-a motivat anunțul pe tema convocarii referendumului, facut, joi, la Palatul Cotroceni, cu noi atacuri la adresa PSD. “Este cert. Voi convoca…

- Laura Codruta Kovesi a fost audiata in comisia LIBE din Parlamentul European pentru functia de procuror-sef european. Fosta șefa a DNA a mințit intr-un interviu rostit ca un veritabil politician. Comisiile LIBE si CONT din Parlamentul European vor vota asupra sefiei Parchetului European, pentru care…

- Fosta șefa a DNA Laura Codruța Kovesi s-a prezentat, vineri, in jurul orei 12.30, pentru a fi audiata de procurori in dosarul in care are calitate de suspect aflat pe rolul Secției pentru investigarea magistraților. Acuzata de abuz in serviciu, luare de mita și marturie mincinoasa, Kovesi a fost citata…