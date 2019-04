Stiri pe aceeasi tema

- "Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa miercuri, 17 aprilie a.c., ora 17:00, la evenimentul de lansare a volumului „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa", publicat de Curtea Veche Publishing. Lansarea va avea loc la Teatrul National „I.L. Caragiale" din Bucuresti, Sala Studio", a anuntat…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa miercuri, 17 aprilie a.c., ora 17:00, la evenimentul de lansare a volumului „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa”, publicat de Curtea Veche Publishing. Lansarea va avea loc la Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, Sala Studio.Citește…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, publica a treia carte, despre Uniunea Europeana, volumul "EU.RO - un dialog deschis despre Europa" fiind anuntat de Editura Curtea Veche, arata un comunicat.Volumul este prezentat ca un ghid ce realizeaza sinteza istoriei Uniunii Europene, a institutiilor…

- ARAD. Președintele PNL Municipiul Arad, Sergiu Bilcea, a susținut o conferința de presa alaturi de colegul sau liberal Lazar Faur, prezentand direcția ce a fost trasata in cadrul Summit-ului Partidului Popular European (PPE), desfașurat la sfarșit de saptamana la București. „Am intalnit lideri europeni…

- "Presedintele a ales ca metoda de a face politica prin sicanarea Guvernului si prin incercari de a bloca permanent activitatea acestuia", a afirmat, vineri, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca ataca bugetul pe 2019, al "rusinii nationale",…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat, luni, ca este in relații bune cu Klaus Iohannis și ca a discutat, in urma cu cateva saptamani, cu președintele despre situația politica din Romania și chestiuni legate de Uniunea Europeana, potrivit...

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca l-ar vota pe Dacian Ciolos in turul 2 al alegerilor prezidentiale, in eventualitatea in care acesta va candida din partea aliantei electorale USR-PLUS si contracandidat ar fi Klaus Iohannis, informeaza...

- Seful Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca presedintele Klaus Iohannis pare sa faca "tot ce poate ca sa puna bete in roate Guvernului" iar respingerea din nou a Liei Olguta Vasilescu pentru portofoliul Ministerului Dezvoltarii denota, de fapt, dorinta acestuia de a fi "cu orice pret"…