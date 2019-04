Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, in calitate de invitat de onoare, la Conferinta „The State of The Union”, organizata de Institutul Universitar European de la Florenta si va avea o intrevedere cu premierul Giuseppe Conte, relateaza News.ro.Citeste si: PSD revine IN FORȚA…

- Aflata la cea de-a IX-a editie, conferinta are ca tema principala democratia in secolul XXI in Europa, cu accent pe contextul electoral european. Lideri politici europeni, jurnalisti, membri ai corpului academic si reprezentanti ai societatii civile vor dezbate o serie de teme de actualitate care…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, in calitate de invitat de onoare, la Conferinta „The State of The Union”, organizata de Institutul Universitar European de la Florenta si va avea o intrevedere cu premierul italian Giuseppe...

- ”Este exact cum am spus. Președintele și-a expus criticile pe care le are in vedere. Nu a emis niciun fel de document, deci nu poate fi atacat vreun act de decizie prezidențial și trage de timp. Este exact ce preconizam ca se va intampla. Deci in continuare, mingea pare ca este la PSD și sa vedem…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa miercuri, 10 aprilie a.c., la Forumul European pentru Antreprenoriat (European Entrepreneurship Forum), eveniment care subliniaza importanta deosebita a antreprenoriatului in dezvoltarea economiei si a consolidarii competitivitatii. Forumul,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, isi exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca in ultima perioada, la nivel national, au fost semnalate o serie de actiuni si manifestari provocatoare cu caracter antisemit, care aduc atingere securitatii cetatenilor romani si patrimoniului cultural, precum si…

- Maine, 19 februarie, are loc o ședința CExN a PSD. PSD va stabili noi propuneri de miniștri, dupa ce atat Lia Olguța Vasilescu, propusa la Dezvoltare, cat și Mircea Draghici, propus la Transporturi, au decis sa faca un pas in spate, in contextul refuzurilor repetate ale președintelui Klaus…

- Ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, a facut apel la tarile implicate in lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) sa nu-si slabeasca eforturile, cu o saptamana inainte de Conferinta pentru securitate de la Munchen. "Stim ca SI nu este invinsa, ci ca si-a schimbat fata, abordarea", a…