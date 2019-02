Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata, in calitate de invitat de onoare, la cea de a 55-a editie a Conferintei internationale de securitate de la Munchen. Presedintele Iohannis va sustine o alocutiune si va deschide, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in calitate de inalt…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a evidentiat, in prima zi a Conferintei de Securitate de la Munchen, rolul pe care Initiativa celor Trei Mari il poate juca in consolidarea Uniunii Europene si a parteneriatului transatlantic, indeosebi in actualul context global, marcat de transformari…

- Presedintele Igor Dodon a anuntat ca in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, la care participa zilele acestea, va prezenta un „concept al politicii externe echilibrate”. Acest concept are la baza principiul de neutralitate permanenta a Republicii Moldova.

- Presedintele Klaus Iohannis, va participa, in calitate de invitat de onoare, sambata, la cea de-a 55-a editie a Conferintei internationale de Securitate de la Munchen- Germania. El deschide seria de dezbateri in calitate de inalt reprezentant al statului care detine Presedintia CUE.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa sambata, in calitate de invitat de onoare, la cea de a 55-a editie a Conferintei internationale de securitate de la Munchen. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES de Administratia Prezidentiala, seful statului va deschide, in calitate…

- Președintele Klaus Iohannis, va participa, in calitate de invitat de onoare, sambata, la cea de-a 55-a ediție a Conferinței internaționale de Securitate de la Munchen- Germania. El deschide seria de dezbateri in calitate de inalt reprezentant al statului care deține Președinția CUE.”Președintele…

- SUA si China trimit la Conferinta de securitate de la Munchen care are loc saptamana aceasta cele mai mari delegatii de pana acum, ceea ce face ca actuala editie a evenimentului sa fie "cea mai importanta" din istoria sa de 50 de ani, a afirmat luni presedintele forumului, Wolfgang Ischinger, transmite…

- Președintele Klaus Iohannis se va intalni, joi, incepand cu ora 09:30, la Palatul Cotroceni, cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cei doi oficiali avand programata o declarație comuna de presa, incepand cu ora 10.20. Președintele Iohannis il va primi pe Jens Stoltenberg in Holul…