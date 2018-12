Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat joi, la Bruxelles, pe presedintele Klaus Iohannis "de deplina sustinere" pe care Germania o va oferi Romaniei pe perioada exercitarii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. Potrivit…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat joi, la Bruxelles, pe presedintele Klaus Iohannis "de deplina sustinere" pe care Germania o va oferi Romaniei pe perioada exercitarii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi la Bruxelles, ca nu a discutat niciodata cu cancelarul german Angela Merkel despre mutarea ambasadei Romaniei in Israel din orașul Tel Aviv la Ierusalim."Intenționez sa am o intalnire cu doamna Merkel, dar aceasta chestiune a ambasadei nu am discutat-o ...

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. El are programate o serie de intalniri cu lideri europeni. Cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, Iohannis a vorbit despre Brexit, dar și despre ce va face Romania la președinția rotativa a Consiliului…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Bruxelles, ca nu a existat nicio discutie intre el si cancelarul german Angela Merkel referitor la Ambasada Romaniei din Israel. Intrebat, la sosirea la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles,…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca va avea o intalnire cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, dar a ținut sa precizeze ca nici in aceasta discuție, nici in trecut nu au discutat despre mutarea ambasadei Romaniei din Israel."Intenționez sa am o intalnire cu doamna Merkel, dar aceasta…

- Angela Merkel i-a anuntat luni pe colegii sai din conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) ca doreste sa isi duca la capat, pana in 2021, mandatul de cancelar al Germaniei, informeaza dpa si Reuters. Merkel, 64 de ani, a precizat ca nu va mai candida pentru un loc in Bundestag (camera inferioara…

- Angela Merkel, aflata intr-un bar din Bruxelles impreuna cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost rugata sa vorbeasca despre Brexit, insa cancelarul Germaniei a declarat ca "nu vrea sa strice seara", potrivit Reuters.