- Presedintele Klaus Iohannis si cancelarul german Angela Merkel vor avea, joi, la Sibiu, o intalnire cu reprezentanti ai Forumului Democrat al Germanilor din Romania.Intalnirea va avea loc dupa Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, conform Agerpres. Citește…

- Europa iși intalnește destinul chiar de ziua ei, la Sibiu, pe 9 mai. La invitația Președintelui Klaus Iohannis și a PNL, toți liderii Partidului Popular European (PPE) și cei mai influenți lideri europeni, șefi de stat și de guvern, lideri de partide, participa la summitul PPE de la Sibiu. Este cea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi invitatul emisiunii „Tema zilei”, transmisa in direct la TVR 1. Miercuri, de la ora 20.30, el va vorbi despre importanta evenimentului care va avea loc la Sibiu si despre relevanta organizarii unui eveniment istoric intr-un oras al Romaniei de ziua Europei,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui, joi, 9 mai a.c., la Sibiu, Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana. La reuniunea organizata de Romania, stat care detine in prezent Presedintia Consiliului Uniunii Europene, vor mai participa Presedintele Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, joi, la Sibiu, Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, context in care va prezenta viziunea Romaniei cu privire la Agenda Strategica a UE pentru perioada 2019 - 2024, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit Presedintiei,…

- "Presedintele Romaniei a avut, in calitate de reprezentant al statului membru care detine Presedintia in exercitiu a Consiliului UE, o interventie privind progresele obtinute in implementarea obiectivelor strategice formulate la Consiliul European din decembrie 2018, precum si in raport cu tematicile…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca Summitul din luna mai este important pentru Uniunea Europeana, pentru ca se va defini viitorul Europei si pentru Romania este o mandrie si o onoare sa organizeze acest eveniment, intr-un oras care a fost Capitala Culturala…