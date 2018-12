Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate exercita Presedintia Consiliului UE in pofida disputelor politice interne, afirma presedintele Klaus Iohannis intr-un interviu acordat presei austriece, seful statului prezentand prioritatile Bucurestiului si semnaland ca va candida pentru un nou mandat."Sunt un adversat pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, intr-un interviu la TVR, ca preluarea presedintiei Consiliului UE este un examen pentru Romania, iar pentru o nota mare e nevoie de consens intre partide, iar unii politicieni sa treaca "dincolo de interesul personal".

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a afirmat, intr-o declaratie comuna de presa cu Klaus Iohannis, ca Presedintia Consiliului UE care urmeaza sa fie preluata de Romania la 1 ianuarie 2019, va fi marcata de "mize mari", cum ar fi migratia, Brexit si foaia de parcurs pentru viitorul Europei.

- Seful statului, Klaus Iohannis, a declarat ca Romania poate negocia cu siguranta, in perioada in care va avea Presedintia Consiliului UE, un buget de mai multe miliarde de euro, insa acest lucru nu depinde doar de statul care detine Presedintia.

- Premierul Viorica Dancila a reiterat joi, in ședința de guvern, ca Romania e pregatita pentru preluarea președinției Consiliul UE. Precizarea premierului vine in contextul in care miercuri președintele Klaus Iohannis a spus ca inca se poate o pregatire rezonabila pentru presedintia Consiliului UE.„O…

- Inca un atac extrem de dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa puterii de la București. Șeful statului a declarat, intr-o intalnire cu primarii, ca "lucrurile au luat-o razna" și crede ca Romania nu e pregatita pentru preluarea președinției Consiliului UE. "Din pacate, necesitatea politica este…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca este dreptul Parlamentului European sa dezbata o rezolutie cu privire la Romania, insa a subliniat ca este extrem de neobisnuit ca aceste discutii sa aiba...

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca ar exista un plan ca Guvernul sa fie dat jos pana la 1 ianuarie, deoarece preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania va zadarnici ulterior un astfel de scenariu. "Da, categoric da (exista un…