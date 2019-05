Stiri pe aceeasi tema

- Iar Orban se vede deja premier, dupa Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, in urma consultarilor de la Cotroceni cu reprezentantii PNL, USR, PMP, UDMR si Minoritati ca a obtinut sustinerea tuturor acestora pentru organizarea referendumului pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare. "Toti…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, in urma consultarilor de la Cotroceni cu reprezentantii PNL, USR, PMP, UDMR si Minoritati ca a obtinut sustinerea tuturor acestora pentru organizarea referendumului pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare.Stire in curs de actualizare.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, la sedinta solemna a Parlamentului dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea la NATO, ca „asaltul fara precedent” al majoritatii PSD la adresa statului de drept „risca sa fragilize” statutul Romaniei in Alianta si in...

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va iniția o noua consultare a Parlamentului pentru a largi temele de interes supuse referendumului. In replica, cei de la PSD arata ca discursul președintelui este o gluma de 1 Aprilie și ca intreg demersul este o tentativa de tergiversare.Citește și: Sondaj…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o ieșire publica in care a anunțat ca este ”aproape hotarat sa convoc referendum pentru data de 26 mai”. Anunțul a pus pe jar scena politica, dar in laboratoare se lucreaza la un plan mult mai complex. Citește și: SONDAJ CURS - PSD, avans timid. Alianța 2020…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, ca e ”aproape hotarat” sa convoace un referendum pe 26 mai, in ziua alegerilor europarlamentare. Conform analiștilor, aceasta suprapunere are un singur calcul: cu o prezența cat mai mare la vot, PSD ar ajunge la un procent mai mic, in timp ce PNL…

- "Susținem organizarea unui referendum pe justiție: Vrem o Romanie fara penali și fara hoție! Romania se gasește de doi ani de zile sub un atac constant și agresiv al guvernarii PSD-ALDE asupra sistemului de justiție. In loc sa guverneze in interesul cetațenilor, tot ce a facut actuala putere…

