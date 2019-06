Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri si joi, in Slovenia la cel de-al patrulea Summit al Initiativei celor Trei Mari (I3M), informeaza Administratia Prezidentiala. Miercuri, seful statului va participa la dineul oficial gazduit de presedintele Sloveniei, Borut Pahor. Alaturi…

- Administratia Prezidentiala a anunțat, luni, printr-un comunicat, ca președintele Klaus Iohannis le transmite salutul sau tuturor celor care l-au intampinat pe Papa Francisc in Romania, aratand ca acestia au dat un exemplu de intelegere si solidaritate. Redam integral mesajul publicat de site-ul Administrației…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit replica presedintelui Comisiei Europene, miercuri, la Sibiu, in cadrul unei dezbateri. La afirmatia sefului statului ca nu este satisfacut de ceea ce se intampla in UE, in privinta digitalizarii, oficialul european a spus: "Nici eu nu sunt de acord cu anumite lucruri…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, in cadrul unei intalniri cu tineri europeni, ca nu e mulțumit de anumite lucruri din UE. In replica, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus ca nici el nu e mulțumit de ce se intampla in Romania.Președintele Romaniei, Klaus…

- Ana Birchall participa la prima ediție a Forumului de afaceri la nivel inalt UE-SUA in domeniul energiei de la Bruxelles, o reuniune extrem de importanta in cadrul careia vor fi discutate perspectivele dezvoltarii și aprofundarii relațiilor dintre UE și SUA indeosebi in sfera energiei și a securitații…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit miercuri, 24 aprilie a.c., la Palatul Cotroceni, delegatia Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei Comisia de la Venetia , care se afla in aceasta perioada in Romania pentru a discuta evolutiile legislative din domeniul justitiei…

- Președintele Tineretului Național Liberal, Mara Mareș, a participat, in acest weekend, la Consiliul Președinților de Tineret din PPE, care a avut loc la Viena, un for care ii reunește pe toți președinții organizațiilor de tineret care fac parte din Partidul Popular European.Printre participanții…

- Experți de nivel inalt din statele membre, reprezentanți ai Comisiei Europene, dar și ai agențiilor europene Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL, Institutul European pentru Egalitate de Șanse intre Femei și Barbați (EIGE) s-au intalnit la București pentru a discuta modalitați specifice și unitare ce vizeaza…