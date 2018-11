Presedintele Klaus Iohannis il va primi, joi, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset, care efectueaza o vizita oficiala in Romania.



Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor vor fi abordate modalitatile de dezvoltare a relatiilor bilaterale, aspecte legate de principalele teme aflate pe agenda europeana, inclusiv contributia financiara elvetiana la Fondul de Coeziune al UE, precum si teme regionale.



Vizita in Romania a oficialului elvetian se inscrie in contextul intensificarii dialogului bilateral, respectiv al preluarii…