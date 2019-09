Klaus Iohannis, întâlnire cu liderii PNL. Invitat la Şcoala de vară TNL Presedintele Klaus Iohannis este invitat la Scoala de vara si la intalnirea regionala a liberalilor care va avea loc sambata dupa-amiaza. Intalnirea liberalilor cu Klaus Iohannis vine in plina criza politica provocata de iesirea ALDE de la guvernare si de propunerile de ministri respinse in mod repetat de catre presedinte din acel moment. Intalnirea PNL - Klaus Iohannis vine si in momentul in care liberalii pregatesc o motiune de cenzura in Parlament, care vine si la sfatul presedintelui. Liberalii se afla in plina campanie de strangere a celor 200.000 de semnaturi de care este nevoie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

