Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ii va primi, vineri, la Palatul Cotroceni, pe membrii Colegiului Comisarilor si va avea o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in contextul preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, ii va primi, vineri 11 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, pe membrii Comisiei Europene (Colegiul Comisarilor). Cu acest prilej, Președintele Romaniei va avea o intrevedere cu Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker.Vizita membrilor…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut vineri, 4 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, declarații de presa.Va prezentam in continuare transcrierea declarațiilor de presa: Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis:La mulți ani! Va doresc tuturor un An Nou fericit,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, in urma cu puțin timp, un mesaj video de Craciun, in care spune ca, daca suntem mai buni in fiecare zi, ne va fi tuturor mai bine impreuna.”Nasterea Domnului este o sarbatoare a miracolului vietii si o celebrare a bunatatii, a compasiunii…

- Cu ocazia discursului presedintelui roman Klaus Iohannis in Parlamentul European la 23 octombrie, Juncker a spus ca Centenarul care va fi celebrat la 1 decembrie "este o sarbatoare romana, dar si o sarbatoare europeana". Intr-un comunicat citat miercuri de agentia ungara de presa MTI, Istvan Ujhelyi…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, vine miercuri la Suceava. Conform agendei presedintelui, http://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda-presedintelui, la ora 11.15 presedintele Iohannis va depune o coroana de flori la bustul lui Iancu Flondor, de langa Palatul Administrativ din municipiul ...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a decorat, luni, post-mortem, pe Ilie Balaci, cu Ordinul National „Serviciul Credincios” in grad de Cavaler, pentru talentul cu care a promovat, timp de multe decenii, valoarea „sportului rege” si spiritul de fair-play in randul tinerelor generatii de sportive…