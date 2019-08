Potrivit agendei oficiale, Klaus Iohannis va sosi la Casa Alba la ora 14,00 (21,00 ora Romaniei), unde va fi intampinat de presedintele SUA, Donald Trump, si va semna in Cartea de Onoare. Dupa acest moment vor avea loc, in Biroul Oval, convorbirile tete-a-tete ale celor doi presedinti, urmate de discutii cu participarea membrilor delegatiilor oficiale. Este pentru a doua oara, in actualele lor mandate, cand presedintii Trump si Iohannis au o intrevedere la Casa Alba, dupa intalnirea din iunie 2017.

Vizita la Washington a presedintelui Iohannis vine in contextul in care Romania marcheaza…