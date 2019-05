Președinții Franței și Romaniei au avut o intalnire bilaterala, joi, in marja summitului informal de la Sibiu, chiar in biroului primarului din oraș. Emmanuel Macron l-a vizitat pe Klaus Iohannis in locul in care a lucrat timp de 14 ani.



In fotografiile furnizate de Administrația Prezidențiala, cei doi șefi de stat sunt aratați in timp ce discuta cordial in biroul primarului din Sibiu, locul in care Klaus Iohannis a lucrat intre 2000 și 2014, inainte sa devina președintele Romaniei.



Emmanuel Macron și Klaus Iohannis mai sunt infațișați și in timp ce privesc la Piața Mare.