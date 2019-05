Klaus Iohannis inspectează clădirea Primăriei unde va avea loc Summitul UE şi Palatul Brukenthal unde va avea loc dineul oficial Seful statului s-a declarat multumit de felul in care arata orasul inainte de evenimentul din 9 mai.



"Astazi particip la ultimele probe, ultimele verificari si, cel putin din ce am vazut pana acum in oras, lucrurile sunt foarte bine pregatite. Orasul arata foarte bine, Primaria, doamna primar Fodor s-au straduit foarte mult inca de cand s-a stiut ca se va organiza acest Summit si rezultatul se vede. Astazi voi vizita toate locatiile unde se desfasoara evenimente ale Summitului si conexe Summitului si informatiile mele de pana acum sunt ca totul este foarte bine pregatit", a declarat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un biciclist din comuna braileana Jirlau a ajuns la spital, la inceputul acestei saptamani, dupa ce a fost accidentat de un sofer baut, care incerca sa il depașeasca. “In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a localnicului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 16:35, ca o persoana este prinsa sub un tractor, in localitatea Uriu. Victima e in stare grava. Incidentul s-a petrecut in zona capelei din localitatea Uriu. La fața locului intervin de urgența un echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului…

- Parcarile din Piata Mica si Piata Huet, situate in centrul istoric al municipiului Sibiu, se inchid pentru aproximativ o luna de zile, incepand de luni, 15 aprilie, pana pe 16 mai, pentru a permite echipelor Ministerului Afacerilor Externe sa instaleze corturile pentru jurnalistii si traducatorii…

- Un copil in varsta de patru ani a fost transportat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, marti dimineata, medicii suspectand o intoxicatie cu nitriti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, copilul a fost dus initial la Compartimentul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Dolj au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pe Centura de Nord a municipiului Craiova. Potrivit ISU Dolj o autoutilitara a fost cuprinsa de flacari. "La fata locului intervine Sectia Pompieri Craiova cu o autospeciala.…

- Ninsoarea a provocat mai multe acceidnete la Brasov. Un microbuz s-a rasturnat pe drumul dintre Codlea si Vulcan. „Din primele informatii primite de la apelant, se pare ca in microbuz se aflau noua persoane. Se deplaseaza la fata locului doua echipaje SMURD, o ambulanța și un echipaj cu apa si spuma”, a precizat…

- Autoritațile au desfașurat astazi o ampla operațiune de degajare a țurțurilor de pe Drumul Național 15. Traficul rutier a fost restricționat pentru a se evita accidentele. ”Pe langa angajați ai SDN Mureș participa și ofițerii ISU Mureș, Primaria cu utilaje și angajații Salvamont. Toate instituțiile…

- F. T. Scriam, intr-unul dintre numerele ziarului nostru, ca in noaptea de duminica spre luni, la ora 3.50, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova au fost alertați ca in comuna Lipanești arde o casa. La fața locului au ajuns doua autospeciale…