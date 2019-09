Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.300 de membri si simpatizanti ai PNL, parlamentari, alesi locali vor participa sambata, la Constanta, incepand cu ora 17,00, la Adunarea Regionala a organizatiilor PNL Sud-Est, la eveniment urmand sa fie prezent si presedintele Klaus Iohannis. Printre cei care vor lua cuvantul…

- Liberalii organizeaza, in week-end, pe litoral, Adunarea Regionala a organizațiilor PNL – Est si Scoala de Vara a tineretului, evenimente la care a fost invitat presedintele Klaus Iohannis. Si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, urmeaza sa mearga la Scoala de Vara a Tineretului din ALDE. Klaus Iohannis…

- Primul eveniment la care va fi prezent presedintele este evenimentul principal din cadrul Scolii de Vara “Generatia Altfel” (12-15 septembrie), organizata de Tineretul National Liberal in statiunea Venus, care va incepe la 10:30.Alaturi de Klaus Iohannis, se vor adresa celor aproximativ…

- Presedintele Klaus Iohannis participa sambata la Scoala de vara a TNL organizata in statiunea Venus si la Adunarea Regionala a organizatiilor PNL – Est, programata sa se desfasoare la Constanta.

- Președintele Klaus Iohannis merge sâmbata la școala de vara a tinerilor liberali ”Generația Altfel„ care se desfașoara în stațiunea Venus. Ulterior, șeful statului va participa și la reuniunea organizațiilor PNL de la Constanța, alaturi de aleși locali și parlamentari ai partidului.…

- In perioada 12-15 septembrie, Tineretul Național Liberal (TNL) organizeaza Școala de Vara "Generatia ALTFEL", in stațiunea Venus, de pe litoralul Marii Negre. Președintele Klaus Iohannis va fi prezent maine la eveniment. El va avea discuții cu liberalii despre strategia de urmat in urmatoarea perioada.Amintim…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa joi, 15 ugust, la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei care vor avea loc la Constanta. Șeful statului va participa la festivitatile organizate la Comandamentul Flotei din Constanta, de la ora 09.55. Joi, de Ziua Marinei Romane, intre orele 9,45 -…

- Casa de Cultura Novaci va fi, de pe 1 iulie, gazda celei de a doua ediții a Școlii de vara organizate in regim de voluntariat in interesul comunitații locale, pentru elevii din Novaci și din comunele vecine care doresc sa iși petreaca vacanța de vara alaturi de alți elevi de varsta lor. Este vorba de…