Stiri pe aceeasi tema

- Zi bogata in evenimente politice. Klaus Iohannis este asteptat sa anunnte premierul desemnat dupa negocieri cu partidele politice, in timp ce premierul interimar Mihai Fifor a programat prima sedinta de guvern in care sunt asteptate si primele masuri la MAI dupa scandalul care a generat conflictul…

- Grupul eurodeputatilor romani din Grupul S&D din Parlamentul European isi exprima totalul sprijin pentru nominalizarea doamnei Viorica Dancila pentru pozitia de prim ministru, de catre Partidul Social Democrat.In calitate de lider al Delegatiei Romane S&D, doamna Dancila a dat dovada…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca va merge, miercuri, ca șef al unei delegatii PSD-ALDE, la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, asta deși, anterior, afirmase ca nu va…

- Prima sedinta de Guvern condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor va avea loc miercuri, de la ora 13,00, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES. Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus…

- Premierul interimar Mihai Fifor a ajuns la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat în aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis în urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a înaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Consultari pentru formarea unui nou Guvern. PROGRAMUL intalnirilor Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative. Presedintele Klaus…

- Comitetul Executiv Național a discutat variantele de premier cu care social-democrații vor merge la Palatul Victoria, dupa demisia lui Mihai Tudose, in urma retragerii sprijinului politic. Dupa o ora de discuții, s-a decis ca Viorica Dancila sa fie propunerea cu care Partidul Social Democrat va merge…

- Fiecare delegatie poate fi formata din maximum 5 persoane. Programul consultarilor va fi urmatorul: Miercuri, 17 ianuarie 2018 Ora 12:00 - Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE); Ora 13:00 - Partidul National Liberal (PNL); Ora…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe nu va mai merge, marti, in vizita la Palatul Victoria, in locul sau urmand sa participe, la o intalnire cu vicepremierul Paul Stanescu, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei. Decizia vine dupa demisia premierului Mihai Tudose.

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- Recent, Mihai Tudose il numise consilier personal pe Gica Popescu, cu atributii in organizarea celor patru jocuri ale CE 2020. Invitat in cadrul emisiunii Digi Sport Special, Dinu Gheorghe considera ca mișcarile de la Palatul Victoria nu-i vor influența misiunea lui Gica Popescu. "Eu…

- Mihai Tudose ramane fara sprijin politic! PSD trebuie sa faca luni, scenariul este unul care se repeta, o noua alegere: intre liderul sau, același Liviu Dragnea, si actualul premier, Mihai Tudose. De zile intregi, mai pe surse, mai pe declarații oficiale se vorbește despre scenarii, despre tabere, despre…

- Tudose, la intrarea in ședința CExN. ”Prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele”, a spus șeful Executivului, luni, la sosirea la sediul central al partidului, unde se desfașoara ședința Comitetului Executiv Național, care va decide daca premierul continua la șefia Guvernului sau se decide…

- Parlamentarii PSD din teritoriu considera ca tensiunile din partid fie sunt artificiale, fie sunt provocate de slaba comunicare intre lideri sau alimentate din interior de catre membri cu statute vechi generate ori sunt generate mai mult de ambiții personale decat de probleme politice. Sunt și parlamentari…

- Prezent aseara in studioul Antena 3, premierul Mihai Tudose a vorbit despre misiunea pe care o are la Palatul Victoria, dar și despre oamenii care ii sunt alaturi in activitatea guvernamentala. Provocat de moderatorul Mihai Gadea sa spuna daca are prieteni [...] citește mai mult Post-ul Tudose, dezvaluire…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Totodata, la Palatul Victoria au ajuns luni in jurul pranzului si ministrul Transporturilor, Felix Stroe, si ministrul Economiei, Gheorghe Simon. Pe de alta parte, Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni, la ora 14,00, la sediul partidului din Kiseleff. La aceasta…

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, si senatorul PSD Adrian Tutuianu au venit luni la Palatul Victoria pentru a discuta cu premierul Mihai Tudose. Totodata, la Palatul Victoria au ajuns luni în jurul prânzului si ministrul Transporturilor, Felix Stroe, si ministrul Economiei, Gheorghe…

- Liderul deputatilor din Partidul Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a apreciat miercuri, dupa ce a fost anuntata demisia ministrului Apelor si Padurilor, Doina Pana, ca doamnele nu se simt atat de confortabil in relatia cu premierul Mihai Tudose. "Constatam ca un alt membru al Cabinetului…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de peste 3,2 milioane de lei in luna decembrie in Politic / Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Electorale Permanente, pentru luna decembrie a anului 2017, valoarea subventiei rezultate in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut…

- Președintele Alianței Liberalilor și Democraților din Alba, Ioan Lazar, a spus joi, intr-o conferința de presa comuna PSD – ALDE, ca Partidul Social Democrat va fi principalul adversar politic al partidului, la algerile din 2020. „Toata lumea știe, noi suntem acum parteneri cu PSD-ul, dar alegerile…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a semnat urmatoarea declaratie de presa: "Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta „parerea dansului vizavi de Guvern” adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are "cateva zone discutabile". Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.Citeste si: Lovitura dura incasata…

- Președintele Klaus Iohannis transmite ca exista un risc evident de activare a Articolului 7, din partea Comisiei Europene, și in cazul Romaniei, din cauza legilor justiției. Afirmația a fost facuta de șeful statului intr-o discuție informala cu reprezentanții mass-media. Șeful statului spune ca Ministrul…

- Deputatul PMP Marius Pascan ii cere premierului Mihai Tudose sa il demita ''de urgenta'' pe ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care a anuntat schimbarea traseului autrostrazii A8 Targu Mures-Iasi-Ungheni, care figureaza in Master Planul General de Transport al Romaniei si era vizata pentru finantari…

- ALDE sector 2 precizeaza ca, pe langa fostii membri ai PNL, s-au alaturat filialei si decanul Facultatii de Hidrotehnica din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, conf. univ. dr. ing. Alexandru - Nicolae Dimache, precum si interpretele de muzica populara Liliana si Violeta Geapana."Ma…

- Marti, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose, a participat, la Palatul Victoria, la o intalnire cu vicepresedintele Bancii Mondiale, Cyril Muller, in contextul in care oficialii Bancii si-au aratat interesul de a sprijini constructia Autostrazii Ploiesti-Brasov. La…

- Banca Mondiala va oferi asistența Romaniei in privința implementarii proiectului autostrazii Ploiești-Brașov, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale. Marți, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose, a participat, la Palatul Victoria, la o intalnire cu vicepreședintele…

- Banca Mondiala va oferi asistența Romaniei in privința implementarii proiectului autostrazii Ploiești-Brașov, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale. Marți, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose, a participat, la Palatul Victoria, la o întâlnire…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in prima decada a lunii decembrie, 3.254.095, 89 lei in conturile partidelor politice, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, informeaza un comunicat transmis…

- La intalnire au mai participat presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Laurentiu Mihai, si secretarii de stat Rodica Nassar, Cristian Grasu si Octavian Alexandrescu din cadrul ministerului Sanatatii. "In urma discutiilor s-a stabilit infiintarea unui grup de lucru asumat prin…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu…

- BNR raspunde acuzatiilor premierului Mihai Tudose Purtatorul de cuvânt al BNR declara ca BNR îsi îndeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe primul ministru la o discutie. Dan Suciu a mentionat ca pâna…

- E fierbere imensa in Partidul Social Democrat (PSD). Liviu Dragnea este sustinut, la suprafata, de tot CEX-ul partidului, dar in realitate lucrurile nu ar fi chiar atat de roz. S-a vorbit de faptul ca premierul Mihai Tudose ii vizeaza postul lui Dragnea, dar seful de la Palatul Victoria nu e singurul…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut luni, la Palatul Victoria, o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta. Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate de reprezentanții…

- Raluca Pruna, mesaj ironic la adresa lui Liviu Dragnea. Fostul ministru al Justitiei in Guvernul Cioloș, Raluca Pruna, a postat un mesaj ironic, pe pagina sa de Facebook, despre un prag rezonabil pentru abuzul in serviciu, facand referire la prejudiciul din dosarul in care a fost inceputa urmarirea…

- Bulgaria și Romania indeplinesc criteriile pentru aderarea la spațiul Schengen și ar trebui admise fara intarziere, a afirmat vineri la Sofia Hans van Baalen, președintele partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), transmite BTA. Hans van Baalen, care a luat parte…

- UPDATE – 10 noiembrie, ora 16:10 – Ca urmare a unei adrese trimisa astazi de Secretariatul General al Guvernului, Consiliului Județean Iași, ședința de Guvern programata in data de 24 noiembrie conform HG 721/2017 se va amana. ”Agenda de lucru deosebit de incarcata, in aceasta perioada, a primului ministru…

- Guvernul s-a reunit azi pentru a adopta asa-zisa revolutie fiscala, cu care merge inainte in ciuda tuturor criticilor venite de la sindicate, patronate, specilisti in economie, Opozitie si presedintele Klaus Iohannis. La inceputul sedintei, premierul Mihai Tudose a spus ca a constatat "o inflamare…

- "Pentru toate primariile de municipiu, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune pentru ca vor fi bani mai putini la buget pentru investitii, avem foarte multe proiecte in derulare pe care vrem sa le finalizam. Avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizarii studiilor de fezabilitate.…

- „Este o oportunitate extraordinara pe care cu siguranța n-o irosim. In momentul de fața echipa tehnica de la MT este pe traseu sa vizioneze punctele nevralgice de pe autostrada Ploiești - Brașov cu echipa tehnica de la Banca Mondiala. Dupa ce se intorc din teren se face o foaie de parcurs foarte condensata.…

- Dupa ce Știri de Cluj a prezentat cum noul director interimar al DRDP Cluj, Radu Ilie Baruța, doarme numai la hotel de luni de zile, acesta a pornit ”jihadul” în instituție. Baruța a demarat o ancheta joi dimineața și verifica telefoanele personale…

- Mihai Tudose l-a reevaluat pe Liviu Dragnea. Daca acum trei saptamâni vorbea de tensiuni, seful Guvernului a spus astazi, la un post de televiziune, ca nu este certat cu Liviu Dragnea, si de fapt, se completeaza cu seful PSD.

- Se implinesc 100 de zile de cand Partidul Social Democrat și Partidul Alianța Liberalilor și Democraților guverneaza Romania cu Mihai Tudose premier. Este o responsabilitate enorma și ne-o asumam pana la capat. Am facut și unele greșeli și pentru acestea ne cerem iertare in fața cetațenilor Romaniei.…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a trecut astazi in revista, cu reprezentanții Bancii Europene de Investiții (BEI), in cadrul unei intrevederi la Palatul Victoria, domeniile prioritare din perspectiva expertizei și a finanțarilor pe care instituția financiara a Uniunii Europene le poate acorda in continuare…

- "In punctul in care ne aflam astazi riscam sa pierdem o sansa uriasa de a pune, pentru prima data, teme de interes pentru romanii din tara sau din afara pe agenda dezbaterilor europene. Timp de un an si jumatate incepand cu mijlocul anului viitor, Romania va fi implicata direct in gestionarea celor…