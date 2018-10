Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 14-17 octombrie, o vizita de stat in Italia, prima dupa 45 de ani, el urmand sa participe și la inaugurarea unei expoziții dedicate comemorarii a 2000 de ani de la moartea poetului latin Ovidiu.„Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua,…

