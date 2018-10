Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat duminica seara, la Roma, ca pacea sociala in Romania se recladeste, transmite Agerpres. "Pacea sociala in Romania cred ca se recladeste. Si avem nevoie de astfel de simboluri pentru a recladi pacea sociala si in Romania si o vom face", a declarat Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o intrevedere bilaterala, la New York, in marja participarii la segmentul de nivel inalt al celei de a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, cu prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, ocazie cu care au fost discutate modalitatile…