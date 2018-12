Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate exercita Presedintia Consiliului UE in pofida disputelor politice interne, afirma presedintele Klaus Iohannis intr-un interviu acordat presei austriece, seful statului prezentand prioritatile Bucurestiului si semnaland ca va candida pentru un nou mandat.

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a afirmat, intr-o declaratie comuna de presa cu Klaus Iohannis, ca Presedintia Consiliului UE care urmeaza sa fie preluata de Romania la 1 ianuarie 2019, va fi marcata de "mize mari", cum ar fi migratia, Brexit si foaia de parcurs pentru viitorul Europei.

- Seful statului, Klaus Iohannis, a declarat ca Romania poate negocia cu siguranta, in perioada in care va avea Presedintia Consiliului UE, un buget de mai multe miliarde de euro, insa acest lucru nu depinde doar de statul care detine Presedintia.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca actuala coalitiei va ramane la guvernare chiar daca s-a incercat sa se bage fitile. “Ramane, va spun fara niciun fel de ezitare. Am vazut ca in ultima vreme s-a incercat foarte mult, foarte mult s-a incercat sa se bage…

- „In ceea ce ma priveste, nu sunt pregatit pentru nimic in lume sa-mi cobor standardele in ceea ce priveste statul de drept sau justitia din Romania. Statul de drept trebuie sa ramana statul de drept, justitia trebuie sa ramana independenta, iar democratia din Romania nu poate fi atacata sub nicio…

- "Am vazut foarte des in spațiul public o dorința ca pe timpul președinției, Romania sa vina sa susțina fel de fel de subiecte, obiective, proiecte. Nu!", a declarat, luni, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Acesta din urma a completat: "Putem avea un rol de mediator in ceea ce inseamna poziția…