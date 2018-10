"Avem nevoie de o Uniune incluziva care nu lasa in urma niciun stat si niciun cetatean european. Presedintele Juncker spunea anul trecut ca Europa trebuie sa-si gaseasca suflul, sa respire cu ambii plamani, cel vestic si cel estic. Sper ca viitorul ne va arata ca Europa are o singur inima, care bate pentru noi toti, care ne uneste de la vest la est si de la nord la sud, care face ca cetatenii nostri sa se identifice in mod natural ca europeni. Trebuie sa ne asumam acest ideal comun", a afirmat presedintele Iohannis.

El si-a exprimat increderea ca in noua etapa in care va intra UE incepand…