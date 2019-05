Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta internationala ''Viitorul Europei. Perspectivele evolutiilor contemporane'' se va desfasura de miercuri pana vineri, la Sibiu, aceasta fiind organizata in contextul Summitului UE din 9 mai. Evenimentul este organizat de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, in colaborare…

- Intalnirea, care a avut loc in marja participarii la conferinta 'The State of The Union', organizata de Institutul Universitar European din Florenta, a prilejuit un schimb de opinii cu privire la dezbaterile din cadrul acestui eveniment, care are loc inaintea alegerilor pentru Parlamentul European,…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat vineri ca nu a primit inca o invitație pentru a participa la summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, informeaza Antena 3. Deși Președinția rotativa a Consiliului UE reprezinta un succes, guvernul și ministerele de resort avand o contribuție importanta, președintele…

- Avocata Ingrid Mocanu a reacționat dur dupa dezvaluirile fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, care a susținut ca proiectul de OUG pentru amnistie mascata nu a fost elaborat la Ministerul Justiției, ci „in alte centre de reflecție”, iar programul de guvernare și dorința introducerii unor…

- Sefi de stat si de guvern, lideri ai partidelor din PPE, presedintii Consiliului European, Donald Tusk, Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si Parlamentului European, Antonio Tajani, au fost invitati sa participe la Summitul Partidului Popular European, care va avea loc la Sibiu, pe 9 mai, premergator…

- Klaus Iohannis, in fata unei decizii cruciale: 'Suntem in stare sa negociem interesul nostru intr-un mod corespunzator' "Cred ca pana la urma se va accepta o prelungire (pentru obtinerea unui acord in privinta conditiilor iesirii Marii Britanii din UE, n.r.). Inca sunt discuții și asta va…

- UPDATE Declaratiile de presa ale presedintelui PNL, Ludovic Orban, ale prim-vicepresedintelui PNL, Raluca Turcan si ale candidatului la PE, Rares Bogdan, in conferinta de presa de la Sibiu - 21 martie 2019 Raluca Turcan Colegii mei, pot sa le spun asa, sunt alaturi de organizatia PNL Sibiu pentru a…

- "Ma gandesc ca la finalul lunii aprilie sa-l suspendam pe Klaus Iohannis din functia de presedinte, sa-i asiguram o vacanta de 30 zile. Am putea sa-l scutim de Summitul de la Sibiu. Apoi, pe 26 mai 2019, ar...