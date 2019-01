Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa marți, 22 ianuarie a.c., la Aachen, Germania, la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare și integrare franco-german, la invitația Cancelarului Republicii Federale Germania, doamna Angela Merkel, și a Președintelui Republicii Franceze, domnul Emmanuel Macron.

Ceremonia semnarii tratatului de catre Presedintele francez si Cancelarul german va avea loc in Sala Incoronarii a Primariei orașului Aachen. Cu acest prilej, Președintele Klaus Iohannis, care reprezinta Romania in calitate de Presedintie in exercitiu a Consiliului…