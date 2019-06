Stiri pe aceeasi tema

- 'Dati-mi voie sa incep cu felicitari pentru diferite ocazii. Am venit astazi si am vizitat scoala voastra, 'Step by Step', am avut ghizi foarte priceputi dintre copii, am discutat in mai multe clase, mi-au aratat atelierele, mi-au povestit cum se desfasoara lectiile si am avut pe urma si o discutie…

- Astazi, 1 iunie, celebram Ziua Internaționala a Copilului, ziua in care ne sarbatorim copiii, cei care ne lumineaza viața, ne dau speranța și ne ofera cele mai mari bucurii. Cele mai de pret comori ale fiecarei familii si a intregii comunitati, copiii sunt cei prin care traim fiecare moment al vieții…

- In cadrul vizitei la Palatul Cotroceni, Sfantul Parinte Papa Francisc i-a oferit Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, o medalie care reprezinta harta Romaniei și litera „M”, cu referința la Sfanta Fecioara Maria, potrivit paginii de Facebook Papa la București a Bisericii ...

- Copiii se vor juca de ziua lor, 1 iunie, de-a șoferii și motocicliștii, indrumați de instructori auto și profesori de legislație rutiera din cadrul școlii de șoferi, vor invața reguli de circulație pentru pietoni și bicicliști, atat de necesare in traficul rutier. ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI…

- Cea mai mare bucurie a unui copil este aceea de a se juca! Pentru a aduce zambetul pe buze celor mici, de 1 Iunie, Ziua Internaționala a Copilului, sunteți așteptați in cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov pentru a petrece aceasta zi minunata. Copiii cu varsta cuprinsa intre 4-14…

- Cu ocazia zilei de 1 Iunie, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate intenționeaza sa marcheze Ziua Internaționala a Copilului printr-o acțiune care sa implice toate Casele județene, implicit cat mai mulți dintre angajații acestora. Astfel, angajații Casei de Asigurari de Sanatate Salaj s-au implicat…

- Ziua Internaționala a Copilului este celebrata, anual, la data de 1 iunie. In aceasta zi, copiii se simt bine, primesc daruri și se distreaza impreuna. Pentru copiii din sistemul de protecție speciala, Ziua Internaționala a Copilului inseamna multe bucurii, jocuri, distracții și surprize placute. Activitațile…

- Copiii și tinerii instituționalizați ii premiaza pe profesioniștii din protecția copilului in cadrul GALA MAMA 2019! In cadrul galei sunt 12 categorii de premii: Cel mai bun proiect pentru incluziunea sociala a tinerilor institutionalizati. Cel mai bun asistent social. Cel mai ascultator psiholog. Cel…