- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi, ca a existat o discutie intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmand ca acesta din urma sa faca o informare de presa in cursul dupa amiezii. AGERPRES/(autor: Catalin Alexandru, editor: Mihai Simionescu,…

- „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il astept pe domnul ministru Toader si maine vom avea o discutie”, a precizat premierul, miercuri seara. Dancila a precizat ca se va intalni cu Toader inainte de sedinta de Guvern. „In functie de cele discutate, va dati seama ca nu pot sa ma antepronunt.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului, ea evitand sa se pronunte daca va exista o decizie privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Domnul ministru Toader maine va fi…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, miercuri seara, ca nu stie la ce raport a facut referire ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca nu a avut nicio discutie cu el pe aceasta tema. Intrebata de jurnalisti, la conferinta de presa de miercuri , despre raportul privind DNA, care contine…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu are cunostinta despre vreun raport al ministrului Justitiei cu privire la activitatea DNA, precizand ca nu a avut nicio discutie cu Tudorel Toader pe aceasta tema. "Nu stiu despre ce raport este…

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va discuta, joi, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre situatia din DNA, precizand ca ii va solicita acestuia sa aiba o declaratie in privinta deciziei pe care a luat-o fata de scandalul din DNA. Intrebata daca a discutat cu Toader despre…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, miercuri, inaintea CExN al PSD, ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca nu vrea sa se antepronunte privind deciziile asteptate de la acesta.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema ultimelor informatii aparute in spatiul public legate de DNA. ‘Am vorbit imediat ce a aparut in spatiul public informatia, i-am spus domnului ministru sa vina in tara, maine va fi in tara, vom avea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa faca ceea ce crede ca trebuie facut" in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Cred ca domnul Toader nu ia masuri, cred ca, in cel mai bun caz, el poate sa faca propuneri,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema ultimelor informatii aparute in spatiul public legate de DNA. "Am vorbit imediat ce a aparut in spatiul public informatia, i-am spus domnului ministru sa vina in tara, maine va fi in tara, vom avea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia sa fie argumentata „intr-un fel sau altul”.

- Prezent in platoul emisiunii Romania9, de la TVR1, Eugen Teodorovici a spus ca "avem toate motivele sa credem ca astfel de practici exista, din pacate". Amintim ca procurorul Mihaiela Moraru Iorga a facut declarații cutremuratoare duminica seara, la Sinteza Zilei. Iorga susține ca procurorul…

- In contextul acuzațiilor formulate la adresa DNA și a procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, de ex-deputatul PSD Vlad Cosma și procurorul Mihaiela Iorga, premierul Viorica Dancila a anunțat ca ii va cere lui Tudorel Toader, aflat in vizita in Japonia, sa se intoarca urgent in țara.

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, facute duminica la Antena 3. „Este o incercare eșuata de lovitura de stat: s-a incercat aducerea la putere prin forța a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora in anumite dosare s-ar fi incercat fabricarea de probe. Intrebata, la sediul PSD, daca va discuta cu ministrul Justitiei despre aspectele relatate in presa, potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui Sebastian Ghita

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Doua randuri de dezvaluiri facute ieri in ceasul nopții demonstreaza, de data asta fara nici un fel de echivoc, ca Dirceția Naționala Anticorupție este o instituție cangrenata. Iar cangrena – poate confirma acest lucru orice medic – pentru a nu se generaliza, trebuie extirpata.…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar fi vandut meciul. O imunitate…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar…

- In data de 7 februarie 2018, in intervalul orar 09.00 -10.00, Tudorel Toader, ministrul justiției și Marieta Safta, secretar de stat, s-au intalnit cu urmatorii reprezentanți ai Grupului politic S&D din cadrul Comisiei pentru Libertați civile, justiție și afaceri interne (LIBE): Claude Moraes…

- Senatorii din Comisia pentru constitutionalitate vor sa discute cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre masurile pe care Guvernul le va lua ca urmare a deciziei-pilot a Curtii Europene pentru Drepturile Omului privind conditiile de detentie. "Competenta comisiei vizeaza si executarea prevederilor…

- "Am aflat indirect in motivarea pe care a spus-o colega noastra la inceputul sedintei Comisiei juridice ca se contramandeaza aceasta sedinta pentru ca presedintele Comisiei juridice, domnul Eugen Nicolicea, sta de vorba cu reprezentantii Comisiei de la Venetia si iata cum aflam noi pe cai indirecte…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…

- Anunțul ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la o eventuala propunere de revocare a șefei DNA era așteptata pana la finalul anului, dar suspansul se prelungește chiar și cu mai puțin de 48 de ore inainte de trecerea in 2018. Surse politice precizeaza, pentru STIRIPESURSE.RO, ca decesul…

- Prim-ministrul Mihai Tudose sustine ca Tudorel Toader a incercat sa ii spuna ceva legat de evaluarea activitatii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar a refuzat sa il asculte, spunand ca deciziile in acest caz tin exclusiv de ministrul Justitiei.

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Intrebat daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat evaluarea…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat vineri ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Întrebat la România…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat saptamana trecuta ca va anunta in foarte scurt timp daca va cere sau nu revocarea din functie a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Asteptarea se mai prelungeste, in conditiile in care ministrul Justitiei a semnat ordinul de inlocuire pentru zilele…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ministrul Tudorel Toader il evita. "Nu vi s-ar fi parut normal sa ma anunte si pe mine cand a demarat procedura de modificare a legilor justitiei?", a spus presedintele. Intrebat, miercuri seara, despre aceste critici la adresa sa, Tudorel Toader a spus ca, institutional,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, ca va anunta intr-un termen foarte scurt decizia sa in legatura cu posibila revocare sau mentinerea in functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Decizia nu poate fi decat una in limitele competentelor legale. Competente…

- Intram in anul centenar al Romaniei cu o criza politica fara precedent, pare a spune președintele Klaus Iohannis. Referindu -se la ministrul Justiției, Tudorel Toader, ocupantul scaunului de la Cotroceni a spus: „Mi-a ridicat suspiciuni pentru ca nu a vrut sa spuna ce vrea. Capul il duce, specialist…

- Presedintele Klaus Iohanis il ataca dur pe ministrul Tudorel Toader pe subiectul legilor Justitiei. “Daca cineva isi imagineaza ca nu vor exista urmari (la nivelul UE) e pur si simplu cazut din Luna”, a afirmat seful statului, la o intalnire ...

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea șefei DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declarațiile ministrului Justitiei despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmațiile acestuia au afectat independența sistemului judiciar, spun surse oficiale pentru Libertatea.ro…

- Sursele citate au aratat ca decizia a fost luata cu 9 voturi pentru si 7 impotriva. Pe 26 septembrie, procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a solicitat CSM sa analizeze daca afirmatiile ministrului Justitiei referitoare la dosarul "Belina" sunt de natura sa afecteze independenta sistemului judiciar.…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a evitat sa se pronunțe in cazul protestului facut ieri de magistrați. El a adaugat ca se va documenta pentru a transmite un punct de vedere „documentat”.

- La un an de la fuga lui Sebastian Ghita din Romania si capturarea lui in Serbia, ministrul Justitiei, Tudorel Toader sustine ca se va deplasa la Belgrad in curand, unde va avea o intalnire cu omologul sau. Ministrul sustine insa ca desi ministerul a transmis toata documentatia, nu are cum sa intervina…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a intalnit, marti dimineata, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Prezenti la discutie sunt si membri ai Consiliul Superior al Magistraturii, de la Parchetul General si de Agentia Nationala de Integritate. 0 0 0 0 0 0

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, astazi, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- PSD arunca in aer toate calculele politice și anunța, prin vocea unui deputat de-al sau, membru in comisia parlamentara ce ancheteaza prezidențialele din 2009, ca ia in calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Liviu Pleșoianu a declarat ca se ia in calcul suspendarea lui Iohannis, daca ministrul…