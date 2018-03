Stiri pe aceeasi tema

- K. Iohannis transmite condoleante Rusiei pentru tragicul incendiu Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, în urma incendiului care a avut loc în centrul comercial din localitatea Kemerovo, soldat cu 64 de morti…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a transmis președintelui rus, Vladimir Putin, un mesaj in urma producerii tragediei din centrul comercial „Zimniaia Vișnia” ce a dus la moartea a numeroase persoane.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe pentru omologul sau rus, Vladimir Putin, in urma tragediei din mall-ul din Siberia. in care și-au pierdut viața 64 de persoane, dintre care 48 de copii. Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis un mesaj Președintelui Federației…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, vineri, un mesaj in care-si exprima compasiunea si solidaritatea cu familiile romanilor morti in accidentul de la uzina chimica din Cehia. Viorica Dancila a precizat ca se afla in permanenta legatura cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a se asigura…

- Presedintele Klaus Iohannis, a transmis joi un mesaj de felicitare presedintelui ales al Federatiei Ruse, Vladimir Putin, in care mentioneaza ca este increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relatiilor dintre cele doua state.

- Ofcom are datoria continua de a verifica daca detinatorii de licente pentru emisiuni sunt 'adecvati' pentru a emite in Marea Britanie. Autoritatea de reglementare Ofcom a anuntat ca a scris ANO TV Novosti, detinator al licentelor de emisie britanice pentru RT, ca daca Marea Britanie stabileste ca…

- Prim-ministrul Pavel Filip a transmis astazi un mesaj de condoleanțe poporului rus și premierului Federației Ruse, Dmitrii Medvedev, in legatura cu tragicul accident aviatic care a avut loc in regiunea Moscovei.

- Departamentul de Trezorerie al SUA a prezentat Congresului așa-numitul raport ”Kremlin“ in cadrul executarii legii privind sancțiunile impotriva Federației Ruse. In lista cu funcționarii de stat, politicieni și oamenilor de afaceri din Rusia, cu legaturi cu președintele rus Vladimir Putin, se afla momentan…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj tuturor romanilor, cu prilejul noului an. Seful statului considera ca 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea romaneasca si-a demonstrate atasamentul fata de valorile democratiei.