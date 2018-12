Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a adresat miercuri, 12 decembrie a.c., un mesaj de condoleante Presedintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, in urma tragicului atac armat care a avut loc la Strasbourg, informeaza Administratia Prezidentiala. Am aflat cu profunda indignare despre tragicul…

- „Am aflat cu profunda indignare despre tragicul atac armat care a avut loc in seara zilei de 11 decembrie 2018 in centrul orașului Strasbourg, soldat cu pierderi de vieți omenești și raniți. Doresc sa transmit, in numele poporului roman și al meu personal, condoleanțe familiilor indoliate…

- ''Romania nu are motive speciale de ingrijorare. Romania, din acest punct de vedere, este mai ferita, dar cred ca suntem toți de acord ca orice atac de felul acesta, care este undeva pe teritoriul Europei, ne afecteaza și pe noi ca europeni și este un atac impotriva noastra, a tuturor, pentru ca…

- Atacul comis marti seara asupra Targului de Craciun din Strasbourg, al carui autor este si acum cautat, s-a soldat cu trei morti, opt raniti grav si cinci raniti usor, potrivit unui bilant...

- UPDATE – ora 9:00 Atacul comis marti seara asupra Targului de Craciun din Strasbourg, al carui autor este si acum cautat, s-a soldat cu trei morti, opt raniti grav si cinci raniti usor, potrivit unui bilant actualizat, publicat de prefectura miercuri dimineata, informeaza AFP. ‘Autorul faptelor, care…

- Terorismul lovește din nou in Vestul Europei de Sarbatori, și tot la un targ de Craciun, ca și in urma cu doi ani, la Berlin. De asta data, orașul francez Strasbourg este scena unei tragedii. Trei morți și 12 raniți, in urma unui atac armat care s-a petrecut aseara.

- Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 12, 2018 Un atac soldat cu numeroase victime a fost comis marți seara, de un individ înarmat, în centrul orașului francez Strasbourg,…

- O persoana a murit si cel putin sunt trei ranite in urma unui schimb de focuri ce a avut loc la Strasbourg, in piata Kleber, unde era organizat un targ de Craciun, transmite site-ul mirror.co.uk. Atacatorul se pare ca este inca in libertate. Europarlamentarul roman Cristian Preda a spus ca este blocat…