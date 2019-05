Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, declaratii de presa la Palatul Cotroceni, indemnandu-i pe romani sa iasa la vot duminica, 26 mai. Seful statului s-a aratat convins ca voturile de duminica, pentru europarlamentare si pentru referendum, vor schimba spatiul politic din Romania, dar nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat pe Facebook un clip in care pledeaza pentru "Da" la referendumul pe tema justitiei, el afirmand ca "toti ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului". "Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat pe pagina de Facebook un clip video in care indeamna romanii sa voteze, pe 26 mai, la referendumul pentru Justitie. "Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa spunem raspicat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-un interviu acordat TVR, ca maine se scrie istoria la Sibiu, prin Summitul informal al sefilor de stat si de guvern din Uniunea Europeana. El a criticat mesajele antieuropene ale unor lideri populisti din tara noastra, precizand ca romanii nu isi…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc spune ca referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis, in aceeași zi cu alegerile europarlamentare, este un demers pur electoral, care nu ar avea legatura cu problemele reale ale romanilor. ”E in aceeași nota neserioasa in care președintele Romaniei nu este preocupat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca ar trebui sa existe inca un organism in afara Avocatului Poporului pentru a sesiza ordonantele de urgenta neconstitutionale, iar acest lucru ar trebui facut prin schimbarea Constitutiei, potrivit Mediafax. „Aici sunt doua chei: a bunei credinte si independentei…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut luni, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a facut referire la „bugetul rușinii naționale”, acuzand PSD-ul pentru intarzierea de trei luni, motivul pentru care acum nu avem buget. De asemenea, presedintele a facut apel la parlamentari sa trateze…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca va retrimite Parlamentului legea bugetului de stat pe anul 2019, pentru corectura și imbunatațire. “Voi retrimite Parlamentului pentru corectura si imbunatatire Legea bugetului pe anul 2019. Mesajul este simplu: faceti un buget sanatos pentru Romania!…