- Klaus Iohannis ataca Guvernul dupa initiativele venite ca urmare a cazului de la Caracal. Presedintele afirma ca Guvernul ar trebui sa se gandeasca daca nu este autorul moral al situatiei din judetul Olt."Nu ma voi pronunța pe detaliile acestui caz pana la finalizarea anchetei și a rapoartelor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut duminica, 28 iulie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa.Va prezentam in continuare textul declarației de presa: „Buna seara!Dragi romani,Incep aceasta declarație prin a-mi exprima regretul profund fața de tragedia…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va sustine in cateva momente, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa.Urmareste transmisia live de la ora 20.00 aiciUPDATE: Presedintele a declarat ca va pune in discutie, in cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, consecintele tragediei de la Caracal,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, ca a avut, in cursul zilei de ieri, 26 iulie, o serie de discutii telefonice cu ministrul de Interne Nicolae Moga, precum si cu directorul STS Ionel Sorinel Vasilca in legatura cu tragedia de la Caracal. Klaus Iohannis le a cerut acestora ca cercetarile…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, transmite ca este profund indurerat de tragedia petrecuta la Caracal și este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați, autoritațile responsabile nu au reușit sa salveze o adolescenta care și a pierdut viața in condiții dramatice. "Circumstanțele…

- "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 8 iulie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii (PL-x 725/28.11.2018)", a anuntat Administratia Prezidentiala. Legea pensiilor, reexaminata dupa ce a fost declarata partial neconstitutionala de…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la decizia premierului Viorica Dancila de a vota la referendumul de pe 26 mai, ca aceasta este obligata moral sa participe, in condițiile in care Guvernul implementeaza și aloca bani pentru acest scrutin. “La inițiativa…

- Undeva, candva... Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 8 mai a.c., la Sibiu, declarații de presa dupa participarea la deschiderea conferinței „Viitorul Europei: Perspectivele Evoluțiilor Contemporane”. Iohannis: Este pacat, este foarte pacat, ca avem parte de o guvernare…