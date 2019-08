'Nu cunosc detalii despre acest subiect, ca atare important este ca presedintele Romaniei a fost extrem de prezent, extrem de serios implicat in pozitionarea fata de ceea ce s-a intamplat la Caracal si nu numai si a aratat foarte clar vointa pe care o are de a readuce institutiile publice in slujba cetateanului', a declarat Orban.

Reacția liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu

Luni, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, candidat al acestei formatiuni politice la alegerile prezidentiale, a criticat faptul ca seful statului, Klaus Iohannis, ar fi avut in weekend o sedinta…