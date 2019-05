Klaus Iohannis, felicitat de liderii PPE pentru succesul referendumului

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor UE afiliati Partidului Popular European, reuniti la Bruxelles inainte de reuniunea informala a Consiliului European, l-au felicitat pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru succesul referendumului pe teme de justitie de duminica, informeaza marti un comunicat al PPE. "Statul…

- 'Statul de drept, justitia independenta si lupta impotriva coruptiei sunt valori democratice europene centrale. Rezultatul demonstreaza cu claritate ca poporul nu tolereaza tentativele guvernului socialist de a eroda democratia si sistemul judiciar', a declarat presedintele PPE, Joseph Daul, citat…

- Calin Popescu Tariceanu a fost intrebat la Romania TV ce inseamna pentru Klaus Iohannis un eșec la referendum. ”Este de presupus ca un eșec al președintelui il va dezarma in poziționarea sa foarte agresiva din ultima perioada, fața de Guvern, de exemplu și fața de majoritate. Ce ar insemna…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, il acuza pe presedintele Autoritatii Electorale Permanente de boicotarea referendumului convocat de Klaus Iohannis, pentru ca AEP nu organizeaza campanii de informare pe aceasta tema. Orban semneaza o scrisoare deschisa adresata presedintelui AEP, prin care solicita…

- Presedintele va fi invitat in plenul comun al Parlamentului, intr o sedinta care se va desfasura miercuri dimineata si care va avea ca tema de discutie chiar scrisoarea legata de referendumul din 26 mai, scrie Antena3.Scrisoarea presedintelui prin care cere extinderea ariilor de consultare pentru referendum…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a transmis Parlamentului scrisoarea referitoare la cele doua probleme de interes național supuse consultarii la referendumul din 26 mai, impreuna cu alegerile europarlamentare. "Am transmis Parlamentului scrisoarea referitoare la cele doua probleme…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a reacționat la anunțul președintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum cu privire la Justiție in aceeași zi cu alegerile europarlamentare:Vezi și: Dragnea: Sigur nu se va schimba legea referendumului prin OUG. Frica ar trebui sa-i fie lui Iohannis…

- ”Intre presedintele Romaniei si Partidul National Liberal este un parteneriat bine cunoscut. In cadrul acestui parteneriat avem consultari periodice pe teme importante pentru Romania, atat in ceea ce priveste politica interna, cat si in ceea ce priveste politica europeana sau politica internationala”,…