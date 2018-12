Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, sedinta CSAT, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, dupa ce reuniunea din 11 decembrie a fost suspendata de seful statului, la solicitarea membrilor Consiliului, deoarece ordinea de zi au inclus subiecte care au dus la discutii de peste trei ore.

- Intrebata daca in sedinta CSAT a incercat sa discute cu seful statului pe problemele care exista intre cele doua Palate, Dancila a raspuns: "In sedinta CSAT am vorbit cu dl presedinte doar despre punctele care s-au aflat pe ordinea de zi".Ea a subliniat ca sedinta CSAT a fost suspendata…

- Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii s-a incheiat dupa mai multe ore de discuții. In plin conflict politic și dupa replicile taioase transmise de la distanța, prin intermediul presei, premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au ajuns astazi fața

- Președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila au intalnire importanta, de la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, cu ocazia ședinței CSAT. Cei doi ar putea aborda și subiectul tema numirii celor doi miniștri, Lia Olguța Vasilescu, la Dezvoltare, și Mircea Draghici, la Transporturi."Pe ordinea…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat CSAT la Palatul Cotroceni, la ora 13.00. Potrivit unor informații aparute in presa, este posibil ca inainte de ședința sa aiba loc o discuție intre președinte și premierul Viorica Dancila, in

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca o eventuala ordonanța de urgența a guvernului privind amnistia și grațierea ar declanșa ”o criza politica fara precedent”” și a facut apel la politicienii din PSD ca sa impiedice adoptarea unui astfel de demers.Iohannis nu exclude chiar sa mearga…

- Președintele Klaus Iohannis le-a spus social-democraților, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni, ca protocoalele secrete nu au fost facute in mandatul sau, șeful statul fiind contrazis in cadrul intrevederii, au relatat pentru MEDIAFAX surse din PSD."A spus ca ”Protocoalele nu…