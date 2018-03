Klaus Iohannis face marele ANUNȚ: când va anunța DECIZIA în privința Laurei Codruța Kovesi Președintele Klaus Iohannis a declarat ca decizia privind revocarea sau menținerea in funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, va fi luata dupa Sarbatorile de Paște. ”Aceasta decizie este in analiza, ca sa avansam puțin cu discuția noastra, pot sa va spun ca nu voi anunța aceasta decizie inainte de Sarbatori. Cel mai probabil, dupa Sarbatori, vom avea o analiza completa și o decizie. In luarea deciziei ma voi inspira din toate documentele puse la dispoziție și de o parte și de cealalta parte”, a spus Klaus Iohannis. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mult asteptatul interviu cu sereistul fugit din tara, Sebi Ghita este de o penibilitate maxima. Ramolitul de Ion Cristoiu rade ca un miel prost si pune intrebari a la Gaga gen ce muzica ascultau la chef Laura Codruta Kovesi cu familia Ghita. Voi chiar va bateti joc de noi, de telespectatorii care au…

- Intr-un dialog purtat sambata pe platoul unei televizini de știri, Calin Popescu Tariceanu a scapat cateva infomații care dau de gandit. Ce se intampla daca președintele Klaus Iohannis refuza sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi? Daca se intampla asta, a spus al doilea om in stat, inseamna ca Iohannis…

- Avizul negativ al Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns la presedintele Klaus Iohannis, a confirmat vineri, pentru AGERPRES, Administratia Prezidentiala. …

- Avizul negativ privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a fost motivat si inaintat decidentilor, a anuntat vineri Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. "In urma avizului nefavorabil privind propunerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. In total, pana la sfarsitul anului, romanii vor mai avea 6 zile libere, in afara de zilele de Paste si...

- Scandalul din justitie ia amploare pe zi ce trece. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, razboiul a izbucnit si pare fara finalitate. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca sefa DNA e departe de revocare. In tot acest…

- Scandalul din justitie ia amploare pe zi ce trece. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, razboiul a izbucnit si pare fara finalitate. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca sefa DNA e departe de revocare.Citeste…

- Bilanțul Parchetului General pe anul 2017 va fi prezentat miercuri de Augustin Lazar, in prezența președintelui Klaus Iohannis. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu va fi insa prezen la detalierea rezultatelor procurorilor din anul 2017. Ministrul Toader nu a fost prezent nici la bilanțul DNA sau…

- Dragnea, sustinere totala pentru Toader: "Nu stiu despre alte criterii, dar acel raport nu poate fi combatut" Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca a citit raportul in baza caruia Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruta Kovesi si ca il sustine fara ezitare pe ministrul Justitiei, in…

- Peste 100.000 de oameni au semnat, intr o saptamana, petitia prin care o sustin pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa respinga cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea institutiei, scrie Digi 24.Pana joi seara, petitia fusese semnata de…

- Președintele Klaus Iohannis s-a aratat un susținator deschis al procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Organizația Declic, apropiata mișcarii de protest #Rezist, a trimis Administrației Prezidențiale o petiție semnata de peste 100.000 de romani prin care aceștia iși afirma sprijinul pentru…

- Raportul de activitate al DNA pe 2017 Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kövesi, a sustinut miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca institutia pe care o conduce trebuie sa îsi asume criticile venite dinspre societate, DNA devenind…

- Bilanțul DNA pe anul 2017 va fi prezentat miercuri, in prezența președintelui Klaus Iohannis . Raportul de activitate al DNA va fi prezentat de procurorul sef Laura Codruta Kovesi, de la ora 11.00, iar evenimentul va avea loc la Cercul Militar national. Bilanțul DNA pe anul 2017 va fi prezentat la o…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la sedinta de prezentare a raportului de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe anul 2017, potrivit agendei sefului statului. Sedinta va avea loc la Cercul Militar National incepand cu ora 11,00. Ministrul Justitiei,…

- Atmosfera destul de tensionata, marți, la sediul CSM, acolo unde ministrul justiției Tudorel Toader se afla fața in fața cu membrii secției pentru procurori, dar și cu cea pe care o dorește data jos din funcție, Laura Codruța Kovesi. Dupa ce a vorbit aproape o ora, prezentand din nou, pe un ton din…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…

- Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte mare atentie raportul lui Tudorel Toader privind revocarea din functie a sefei DNA, Laurei Codruta Kovesi, spune premierul Viorica Dancila. "Il apreciez pe ministrul Tudorel Toader (...) Nu sunt jurist, dar am vazut ca este foarte argumentat.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una care trebuie sa se incadreze din punct de vedere juridic si sa respecte Constitutia, punctand faptul ca raportul ministrului…

- Reactii vizand raportul referitor la activitatea DNA Presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat sustinerea pentru sefa DNA, Laura Codruta Kövesi, dupa declansarea procedurii de revocare a acesteia de catre ministrul justitiei. Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu intentioneaza sa intervina…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca reactia Comisiei Europene privind cererea ministrului Justitiei de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una fireasca, adaugand ca Tudorel Toader indeparteaza Romania de perspectiva de ridicare a MCV. …

- Iohannis, despre reacțiile externe la cererea lui Tudorel Toader de revocare a șefei DNA: Unii lideri vor fi nedumeriți, alții probabil iși vor pune alte intrebari, dar cu siguranța acest demers nu va duce la imbunatațirea imaginii Romaniei, a spus șeful statului, vineri, la Bruxelles, unde participa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu i-a placut prestatia ministrului Justitiei de aseara, dar ca nu va face alte declaratii fara sa vada inainte raportul publicat de Ministerul Justitiei, atata timp cat site-ul este in continuare blocat. "Ceea ce am auzit aseara nu a fost de natura sa-mi…

- Presedintele Klaus Iohannis și-a anunțat sprijinul fata de mentinerea în functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cerând o analiza aprofundata din partea departamentelor de specialitate din cadrul Administratiei Prezidentiale a documentului prin care se cere revocarea…

- Presedintele Klaus Iohannis isi reitereaza sprijinul fata de mentinerea in functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cere o analiza aprofundata din partea departamentelor de specialitate din cadrul Administratiei Prezidentiale a documentului prin care se cere

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat și pe Facebook, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea procurorului-șef al DNA. „Mi-am exprimat in repetate randuri opinia ca Direcția Naționala Anticorupție și conducerea DNA fac o treaba foarte buna, poziție pe care o mențin. „ „Astazi, am avut parte…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului anti-corupție.Jurnaliștii americani scriu ca ”Ministrul Justiției din…

- Presedintele Klaus Iohannis a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ca isi mentine opinia ca DNA si conducerea sa „fac o treaba foarte buna”, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate…

- Președintele Klaus Iohannis a postat un mesaj, pe pagina personala de Facebook, prin care iși exprima ferm susținerea fața de procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție. Președintele susține ca DNA și Laura Codruța Kovesi…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti ce va face daca ministrul Justitiei va cere revocarea sefei DNA. "Asta cu revocarea constat ca este o preocupare intensa in spațiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare. Dar, s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Koveși . Știrea a fost preluata in scurt timp și de marile publicații din toata lumea. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului…

- Presedintia a mai precizat intr-un comunicat ca presedintele Klaus Iohannis a evaluat diferit activitatea sefei DNA si ca este multumit de aceasta. "Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca activitatea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost evaluata timp de un an, pe baza mai multor criterii regasite in Legea 303/2004. ”Elaborarea acestui raport a fost realizata pe fondul dezbaterilor care au capatat o amploare deosebiti…

- Marele moment al anului se apropie. Joi, 22 februarie, la ora 18:00, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine o conferinta de presa in care va prezenta concluziile raportului care vizeaza activitatea sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. In contextul ultimelor inregistrari…

- Președintele CJ Neamț, Ionel Arsene a fost arestat in urma unui control judiciar chiar de un judecator ce avusese probleme cu legea. In anul 2015, Arsene a primit mandat de interceptare din partea judecatorului Horia Valentin Selaru, fost consilier al Laurei Codruța Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se pregateste de marele anunt privitor la revocarea sau mentinerea in functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Raportul va fi prezentat, joi, la ora 18.00, la Ministerul Justitiei. "Raport privind activitatea manageriala la DNA, joi, 22 februarie…

- Dupa cum va informa STIRIPESURSE.RO, ministrul Justiției, Tudorel Toader, se pregatește de marele anunț privitor la revocarea sau menținerea in funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Raportul va fi prezentat, joi, la ora 18.00, la Ministerul Justiției.”Raport privind activitatea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A fost pus in circulație un scenariu halucinant. Dar in Romania totul este posibil. Se spune ca președintele Klaus Iohannis are de gand sa inițieze un dialog cu domnul Tudorel Toader pe temele care ard legate de marile parchete și in special de DNA. Și ca a aceasta discuție…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nu vede, "momentan", motive pentru revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Revocarea constat ca este o preocupare intensa in spatiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare, dar s-ar putea sa existe unele pe…

- Klaus Iohannis a anunțat ca, in zilele urmatoare, va avea o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. El nu exclude o intalnire și cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și o posibil intalnire in trei.”De fiecare data cand apare o problema publica m-am implicat cum am crezut de cuviința.…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Anuntul…

- Avem numeroase semnale ca se va trage cortina peste o lunga etapa din istoria Direcției Naționale Anticorupție. Sunt indicii temeinice, ca sa ma exprim in limbajul procurorilor, ca domnul Tudorel Toader va solicita demiterea doamnei Laura Codruța Kovesi. Din aceasta perspectiva, intreaga societate…

- Moderatorul de televiziune Dan Negru a facut o scurta analiza a ceea ce se intampla in televiziune și a ajuns la o concluzie dureroasa. Dan Negru, care de-a lungul anilor a refuzat sa apara in reclame , este unul dintre cei mai longevivi prezentatori de televiziune din țara noastra. A prezentat numeroase…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat nu a luat inca o decizie in privinta evaluarii procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, reiterand ca atunci cand va lua una va anunta public, informeaza...

- Inspectia Judiciara a exercitat o actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, astazi, la plecarea de la CSM ca a luat o decizie in privința Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA. Acesta a mai adaugat ca hotararea este pe cale sa o "formalizeze", in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. "Este o decizie pe care…

- An de an, beneficiem de "minivacante de sarbatorildquo;, de Craciun si de Paste, la care visam cu ochii deschisi mai tot timpul. An de an, ne pregatim sa intampinam marile praznice religioase, in virtutea carora primim aceste "libereldquo;, cu mese incarcate. Facem pregatiri asidue pana in ultima clipa,…

- MESAJ DE CRACIUN. "De Craciun gandul ne poarta catre casa indiferent cat de departe am fi. Acasa este locul special unde ne regasim alaturi de familie, de cei dragi care aduc implinire si liniste in vietile noastre", a transmis presedintele Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a ales…

- "Presedintele Klaus Iohannis nu avea de ce sa intervina intr-o chestiune care nu avea o forma finala", a declarat deputatul PNL Cezar Preda la RFI.Cezar Preda spune ca situatia din Parlament este fara predecent. "Eu am o experienta de 14 ani in Parlament. Eu asa ceva n-am vazut niciodata.…