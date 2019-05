Klaus Iohannis face dezvăluiri despre ce i-au spus liderii europeni: Motivul pentru care România nu intră în Schengen Președintele Klaus Iohannis a explicat ca discutat cu liderii europeni despre problema Schengen, iar aceștia i-au raspuns direct. Motivul pentru care Romania nu este primita este din cauza ca nicio țara nu dorește sa-și conexeze sistemul informatic ultra sensibil cu o Romanie care nu controleaza lupta impotriva corupției. Președintele da vina pe cei de la PSD pentru faptul ca nu suntem in spațiul Schengen.



”Discuția despre Schengen este veche și faptul ca nu suntem in Schengen are doua motive:



1. O motivație este legata de modul in care ne comportam noi: corupția și lupta…

Sursa articol si foto: rtv.net

