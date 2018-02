Stiri pe aceeasi tema

- Dupa vacanța de iarna, președintele Klaus Iohannis a plecat iar in concediu! Seful statului a fost dat de gol. Absent din viata publica de cateva zile, Iohannis s-ar afla in vacanta, in statiunea iberica Tenerife. Anuntul a fost facut pe facebook de o romanca stabilita in Spania.Citește și:…

- Atac devastator la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce in presa au aparut imagini in care șeful statului a fost surprins la Munchen, impreuna cu soția sa, Carmen Iohannis.„Klaus-Werner Iohannis nu e pe nicaieri. Si mai exact: e la shoppping prin Munchen, in timp ce in Romania s-a…

- Președintele era imbracat lejer și purta o șapca de culoare neagra și o pereche de ochelari negri. Mai mult, acesta pare sa nu fie langa cei de la SPP. Klaus Iohannnis și soția sa nu au mai fost surprinși impreuna de mai multe luni, transmite Antena 3. ”Cred ca e in vacanța sau știam ca la…

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a avertizat miercuri ca, daca Legile Justitiei raman asa cum le-a votat Parlamentul, discutiile privind renuntarea la MCV si intrarea in spatiul Schengen ”se vor pune in alti termeni”. In acest context, Radu Banciu a vorbit la B1 Tv despre perspectivele…

- Inceputul de an a prins-o departe de Romania, intr-o calatorie exotica in India și Maldive. Contul sau de Instagram a devenit un ghid pentru fanii care vor sa-i calce pe urme in aceste destinații exotice, iar fotografiile cantareței, cu un peisaj fabulos, sunt superbe. Toata luna ianuarie este rezervata…

- Dupa 1989, solicitarile pentru transportul international de persoane au crescut considerabil. In acest sens, firmele care furnizeaza astfel de servicii au intrat intr-un proces de modernizare, intreaga infrastructura de transport nationala si internationala aflandu-se intr-o continua modificare pentru…

- Guvernul Viorica Dancila a fost validat, luni, de cele doua Camere ale Parlamentului, intrunite in sesiune extraordinara, dupa ce anterior ministrii desemnati au fost audiati in comisiile de specialitate. S-au înregistrat 282 de voturi "pentru", 136 "împotrivă" şi o abţinere.…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții celor doua Camere, i-au trimis, luni, o scrisoare președintelui Klaus Iohannis in care il anunța ca in aceasta seara va avea loc votul de investitura in Parlament și ii cer sa organizeze tot in aceasta seara ceremonia de depunere a juramantului de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretele de decorare a delegatiei Romaniei care a participat la competitia sportiva "Invictus Games Toronto 2017", informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, in semn de apreciere a rezultatelor sportive de exceptie obtinute in cadrul competitei destinate…

- Expozitia "Romania in Primul Razboi Mondial", care ilustreaza pas cu pas, cu ajutorul fotografiilor, documentelor si obiectelor prezentate, istoria acestei conflagratii si unificarea natiunii romane, se va deschide joi, la Muzeul Armatei din Toledo. Potrivit unui comunicat al Institutului…

- Fratele Ancute Carcu va fi condus pe ultimul drum la o luna dupa accidentul in urma caruia si-a pierdut viata. Desi familia acestuia locuieste de ani buni in Spania, sora tanarului a tinut sa fie inmormantat in comuna in care s-a nascut. Zilele trecute trupul barbatului a fost adus cu o aeronava…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Situația este generata de numele viitorului premier, informeaza Romania TV. Mai exact, in decretul de ieri, se precizeaza ca este desemnata ”doamna Viorica Dancila”, insa Administrația Prezidențiala a facut o greșeala in ceea ce privește numele acesteia. In mod corect, in decret, trebuia trecut numele…

- Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria. Guvernul a informat luni seara ca adresa oficiala privind demisia…

- "Au murit oameni pentru aceasta țara crezand ca aceasta țara merita totul. Ne aflam in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, cand ai impresia ca Romania este obiectul bataii de joc a unora care au primit o șansa mare", a zis Mihai Gadea. "Un personaj veninos" "Ce va face PSD? Ce va…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseste marti la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al JaponieiVizita premierului japonez are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri…

- Romania se afla pe locul 11 in clasamentul european al numarului de farmacisti, cu 86 de specialisti la 100.000 de locuitori, informeaza Eurostat. Clasamentul este condus de Malta (129 de farmacisti/100.000 de locuitori), urmata de Belgia (121 de farmacisti/100.000 locitori) Spania (119)…

- Actrita ingroasa randurile vedetelor care si-au inceput anul cu o doza consistenta de soare. Uite cum arata concediul ei cu familia. A lasat vremea mohorata din Romania si a zburat spre Emiratele Arabe Unite in cautarea soarelui si a marii. Tily Niculae, impreuna cu sotul si fiica sa, este de aproape…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discutia a vizat stadiul si perspectivele de dezvoltare ale relatiilor dintre Romania si Statul Israel, respectiv evolutiile legate de adoptarea, la 21 decembrie 2017, la nivelul Adunarii Generale a ONU, a proiectului de rezolutie pe tema statutului…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara, scrie Agerpres.

- Doinița, soția lui Ionuț Dolanescu, a vorbit despre cum este interpreta de mzica populara Maria Ciobanu ca soacra. Ionuț Dolanescu este fiul a doi dintre cei mai mari artiști de muzica populara din Romania, regretatul Ion Dolanescu și Maria Ciobanu. Ionuț Dolanescu, care a fost la un pas de o tragedie…

- Foarte mulți dintre romanii care vin in țara cu ocazia sarbatorilor de iarna trec și pe la stomatolog. Unii, clienți fideli deja, suna și cu doua luni inainte ca sa-și faca o programare. Cert este ca oamenii stau la coada la stomatolog in perioada sarbatorilor. Medicii stomatologi spun ca in ultimii…

- Un cuplu de bistriteni a pus bazele uneia dintre putinele linii de produse cosmetice si dermatologice organice din Romania, care si-au facut loc pe rafturile unor magazine din Malta, Australia, Marea Britanie si Spania. Horatiu si Andrada Horoba spun ca au fost terorizati ani de zile de probleme dermatolgice,…

- Iohannis: Sa aparam mostenirea Regelui, sa asiguram un stat in care nimeni nu e mai presus de lege Sedinta solemna a plenului reunuit Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata omagierii Regelui Mihai, a inceput, printre invitatii fiind Principesa Margareta, Klaus Iohannis si Patriarhul Daniel. …

- Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis va participa la Ședința solemna comuna a Parlamentului dedicata omagierii personalitații Majestații Sale Regele Mihai I.

- "De teama Justitiei si a statului de drept, unii inventeaza senarii despre un altfel de stat. Nu stiu cui pot folosi aceste fictiuni, dar viitorului Romaniei, nu", a declarat presedintele Klaus Iohannis, in discursul de la receptia oferita de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni. Seful statului…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a postat pe Facebook un mesaj video dedicat tuturor romanilor, in care spune ca 1 Decembrie 1918 reprezinta ”idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”. „Dragi romani, astazi este ziua…

- Mai multe proteste au fost anuntate pe retelele de socializare pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf, sub titlul ”Ne cerem…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj video pe pagina sa de Facebook cu ocazia Zilei Naționale. "Romania trebuie condusa de politicieni responsabili și integri.", a declarat președintele țarii."Dragi romani, astazi este Ziua noastra naționala, zi in care cu toții, oriunde ne-am afla, ne sarbatorim…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, de la ora 12, iar printre subiectele inscrise pe ordinea de zi se numara programul de activitate pentru anul 2018, precum si stadiul indeplinirii Planului de actiune pentru implementarea deciziilor Summitului NATO de la Varsovia. „Marti,…

- Presedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului român a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea 'Capabilitatii de aparare aeriana…

- Am vazut undeva ca Forumul Democrat al Germanilor din Romania susține inițiativa USR „Fara penali in funcții publice”. Ultima data cand am intrebat la partid, inițiativa nu avea o formulare finala, dar FDGR o susține și așa. Acuma, FDGR nu este faimos pentru intervențiile sale in morala politica…

- Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, în cadrul vernisajului expoziției „Vei înțelege doar din interior”, anunța Administrația Prezidențiala. „20 noiembrie 1989 are o semnificație…

- Romania, la aceeași masa cu Franța și Germania, discutand de la egal la egal! Nu, nu este vorba despre vreun scenariu de film. Romania a cunoscut bune și rele in cei zece ani de apartenența la Uniunea Europeana, cel mai important lucru intamplat națiunii noaste dupa Marea Unire de la 1 Decembrie…

- Vacantele sunt pentru relaxare, rasfat si odihna. Sau pentru calatorii, concedii in locuri minunate si timp frumos petrecut cu familia si prietenii. Multi dintre noi abia asteapta iarna ca sa se retraga in casa si sa se bucure de atmosfera intima a sarbatorilor. Asta presupune, de asemenea,…

- Discutiile s-au centrat pe asigurarea de locuri de munca echitabile, crestere incluziva, oportunitati egale si responsabilitate comuna, dar si existenta unor piete ale muncii europene functionale si echitabile, protectie sociala eficienta si sustenabila si promovarea dialogului social, potrivit…

- Alina Gorghiu a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare în domeniul justiției și luptei împotriva corupției (MCV). Potrivit raportului MCV publicat…

- Florin Iordache a vorbit în emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare în domeniul justiției și luptei împotriva corupției (MCV). România a facut progrese în privinta…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare si verificare in domeniul justitiei si luptei impotriva coruptiei (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont. Daca actiunile…

- Cocktail Holidays lanseaza, in premiera, circuite in SUA, Iran, Argentina, Brazilia, Rusia si Iordania in 2018. Turoperatorul mizeaza, pentru 2018, si pe dezvoltarea segmentului de turism individual. 0 0 0 0 0 0 Circuitele organizate de Cocktail Holidays vor avea o durata de minimum…

- Publicul cinefil din Spania s-a obisnuit sa fie la curent cu ultimele productii cinematografice din Romania. Institutul Cultural Roman de la Madrid a inaugurat a opta editie a unui festival care prezinta cele mai noi filme romanesti.