Stiri pe aceeasi tema

- Conform programului anunțat, Klaus Iohannis va participa, la Domul Invalizilor, la concertul dedicat comemorarii celor cazuti in Primul Razboi Mondial. Cu aceasta ocazie va fi lansat si timbrul comun cu efigia generalului Berthelot, in contextul celebrarii Centenarului Marii Uniri. Lansarea Sezonului…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis efectueaza luni si marti o vizita oficiala in Franta, cu prilejul inaugurarii Sezonului cultural Romania-Franta, care vizeaza zece ani de la semnarea Declaratiei de Parteneriat Strategic, precum si celebrarea Centenarului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca lucrurile se misca în ceea ce priveste presedintia româna a Consiliului Uniunii Europene, el adaugând ca are divergente cu Guvernul în foarte multe domenii, dar nu si în

- Astfel, marti, 27 noiembrie, la Domul Invalizilor, presedintele Romaniei va participa la Concertul dedicat comemorarii celor cazuti in Primul Razboi Mondial si va vizita expozitia „A l’Est, la guerre sans fin – 1918-1923”, care cuprinde o serie de lucrari consacrate Romaniei si misiunii Generalului…

- "Nu am avut niciodata nici eu, nici partidul nostru, nici Guvernul nostru, initiativa vreunui razboi sau vreunui scandal. Doar din cand in cand raspundem. Aduceti-va aminte ca, incepand cu toamna anului 2015, dupa ce am fost ales presedintele la partid, am spus ca vreau sa incerc sa fac tot ce pot…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj dur la adresa Executivului, luni, in cadrul unui eveniment al Asociatiei Municipiilor din Romania. Seful statului a transmis ca Romania nu este pregatita pentru preluarea presedintiei Consiliului UE, in urma demisiei lui Victor Negrescu, ministrul pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca Romania nu este pregatita pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene, in conditiile in care la Guvern factorii responsabili sunt schimbati sau pleaca, iar "lucrurile au luat-o razna".

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca nu vom reusi sa celebram Centenarul asa cum se cuvine din cauza problemelor din tara, informeaza Digi24.ro. Seful stalului mai crede ca Romania a pendulat in acesti o suta de ani "intre o prajitura foarte buna si una arsa". Declaratiile au fost facute la Ambasada…