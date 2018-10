Stiri pe aceeasi tema

- 'Parlamentul European are dreptul sa dezbata problemele si daca e nevoie sa vina cu o rezolutie pe care sa o voteze. Este dreptul acestei institutii. Pe de alta parte, (...) prezenta mea astazi in sesiunea plenara nu a avut legatura cu statul de drept din Romania. In ciuda acestui lucru, am facut…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca ar fi neobisnuit ca Parlamentul European sa voteze o rezolutie privind Romania cu doar doua luni inainte ca un stat sa preia presedintia Consiliului UE.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, legat de rezolutia care urmeaza sa fie adoptata cu privire la Romania de catre Parlamentul European, ca aceasta este neobisnuita, mai ales ca vine cu o luna inainte de preluarea presedintiei Consiliului UE de catre tara noastra.

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va efectua pe 21 noiembrie o vizita la București, în cadrul careia va rosti o alocuțiune în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, vizita fiind prilejuita de preluarea de catre România a Președinției rotative…

- Președintele Klaus Iohannis, a discutat vineri, la Palatul Cotroceni, cu o delegație a Comisiei Europene, despre preluarea de catre Romania a președinției rotative a Consiliului UE, ieșirea Marii Britanii din UE și viitorul buget european.„Discuțiile s-au axat, in principal, pe subiectul viitoarei…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marți, ca o rezoluție din partea Parlamentului European in privința Romaniei poate pune in pericol poziția țarii noastre la nivelul Uniunii Europene, susținand ca singura soluție pentru Guvern este sa respecte recomandarile din cadrul MCV, scrie Mediafax."Consideram…

- Ioan Mircea Pascu,vicepresedinte al Parlamentului European,este de parere ca luptele interne ar putea fi un obstacol pe care Romania il va avea de trecut dupa preluarea presedintiei Consiliului UE si ca este nevoie de armistitiu,la fel cum, pe vremuri,grecii opreau razboaiele in timpul olimpiadelor.