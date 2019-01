Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguta Vasilescu, propusa pentru functia de ministru al Dezvoltarii, sustine ca presedintele Klaus Iohannis considera decizia Curtii Constitutionale privind numirea noilor ministri "pur si simplu maculatura". "Am ajuns in situatia in care presedintele statului, care ne da lectii despre statul de…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, s-a intalnit vineri cu presedintele Klaus Iohannis pentru a preda simbloic presedintia Consiliului UE. Acesta l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru lupta privind statul de drept si democratia si a avertizat cu privire Ordonanta pentru masuri fiscale si consecintele…

- Klaus Iohannis sustine ca Romania e rezonabil de bine pregatita pentru preluarea presedintiei Consiliului UE, mentionand ca deși sunt probleme interne, colaborarea cu reprezentantii Guvernului pe aceasta tema este una buna."Am mai multe intalniri, am avut intalniri cu lideri europeni, tema…

- PSD pregateste sesizarea Curtii Constitutionale, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a blocat partial remanierea Guvernului, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Andi Cristea. In opinia social-democratului, „presedintele Iohannis dovedeste un deficit de practici constructive…

- Viorica Dancila a spus ca Guvernul mai asteapta „cateva zile" sa vada daca presedintele Klaus Iohannis ia o decizie in privinta celor doua remanieri. "Eu cred ca, dupa cele discutate cu Dragnea si Tariceanu, mai asteptam cateva zile. Iohannis a spus ca dupa 1 decembrie vine cu o explicatie.…

- Premierul Romaniei susține ca Romania este pregatita pentru preluarea președinției Consiliului UE, menționand ca oferta Finlandei de a prelua conducerea in locul Romaniei este rezultatul afirmatiilor președintelui Klaus Iohannis."Este de asteptat ca in urma afirmatiilor facute de domnul președinte…

- Decizie de ultima ora a Curții Constituționale a Romaniei.Judecatorii CCR au decis sa pensiile speciale ale primarilor sunt neconstituționale, anunța Romania TV. Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate marti sesizarile depuse de presedintele Klaus Iohannis, precum si de PNL, USR,…

- „In ceea ce ma priveste, nu sunt pregatit pentru nimic in lume sa-mi cobor standardele in ceea ce priveste statul de drept sau justitia din Romania. Statul de drept trebuie sa ramana statul de drept, justitia trebuie sa ramana independenta, iar democratia din Romania nu poate fi atacata sub nicio…