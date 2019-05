Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca PSD-ului ii este frica de votul la referendum si incearca sa il boicoteze. "Este jalnica aceasta incercare", a afirmat presedintele. Iohannis a comentat și declarațiile facute de Liviu Dragnea privind candidatura la prezidențiale.Citește…

- Calin Popescu Tariceanu afirma ca dosarul lui Liviu Dragnea, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare, ar fi trebuit inchis, liderul PSD fiind victima unui "malaxor" creat de "statul paralel" in vremea lui Basescu si continuat in mandatul lui Klaus Iohannis.CITESTE…

- Presedintele Klaus Iohannis avut un atac la adresa unor lideri politici din Opozitie cu o zi inainte de Summitul de la Sibiu. Seful statului a afirmat ca sunt presedinti de partide din Romania care au atacat Justitia pentru a-si rezolva problemele cu legea, aluzia facuta fiind la liderul PSD, Liviu…

- ”Romanii au sansa sa demonstreze ca sunt deasupra vremurilor. Exista momente, ce-i drept foarte rare, cand popoarele trebuie sa fie deasupra elitelor politice pentru a-si salva tara. Din pacate, alianta PSD-ALDE-UDMR a adus tara la cel mai scazut nivel de credibilitate de la intrarea in Uniunea Europeana…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a raspuns, sambata, de la Ilfov, presedintelui Klaus Iohannis, care acuzase PSD ca a imbracat "haine falsului patriotism" si are o retorica antieuropeana. "Am o singura replica, sa nu se mai inece cand vorbeste de Romania", a spus liderul social-democrat. El a anuntat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intampinat, duminica, la Calarasi, de un grup de protestatari care scandau pentru o Justitie independenta si spuneau ca Romania este si tara lor, nu a lui Dragnea. Protestatarii, in jur de 10 persoane, purtau pancarte pe care scria: ''Justitia…

- Curg valuri de critici si in tara, unde reapare temerea ca statul de drept este pus in pericol. Presedintele Romaniei acuza PSD-ul ca a actionat din nou impotriva Justitiei si a statutului de drept. Klaus Iohannis: „Nu exista nicio alta justificare pentru obsesia de a slabi pana la ineficiența…