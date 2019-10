Stiri pe aceeasi tema

- "Cer PNL si domnului presedinte Iohannis sa isi asume public ca pensiile si salariile vor fi platite la timp si, in egala masura, majorate conform legislatiei in vigoare. Romanii merita venituri decente si corecte dupa o viata de munca", a spus Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.…

- Primul-ministru sustine ca Guvernul PSD a guvernat mai bine decat cel al PDL. "Mulțumim cetațenilor care ne-au acordat increderea in 2016 și mulțumim celor care ne-au susținut și ne-au stat alaturi pe durata acestui mandat. Am guvernat pentru oameni, pentru Romania și pentru mai bine. Așa…

- "PNL e pregatit sa guverneze. In momentul in care va intra la guvernare va pune in aplicare toate masurile pe care deja le avem stabilite. Avem deja oameni pregatiti pentru fiecare minister. Nu va spun nici un nume. Lucrurile sunt clare. Am vazut speculatia cu Robert. Am sa va spun un lucru. Este…

- ”Moțiunea de cenzura e in procedura. Va spun, cu toata seriozitatea: pregatiți-va de guvernare. Eu imi doresc foarte mult ca aceasta moțiune sa treaca și acest guvern eșuat sa pice. Am inceput aceasta perioada electorala in forța! Europarlamentarele au fost caștigate, surprinzator pentru mulți, de…

- Moțiunea de cenzura la adresa guv. V Dancila a fost prezentata in Parlament Foto: Agerpres. Motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Viorica Dancila a fost citita joi, 3 octombrie, în plenul reunit al Parlamentului. Documentul initiat de liberali este sustinut de parlamentari USR,…

- Moțiunea de cenzura inițiata de PNL și intitulata „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis urgent” a fost citita joi dimineața in plenul Parlamentului. Votul asupra documentului a fost stabilit pentru joi, 10 octombrie, desi social democratii au incercat din rasputeri sa-l programeze…

- „Dincolo de creșterea sau nu a pedepselor pentru diverse infracțiuni, vorbim și de cum funcționeaza instituțiile statului. PSD refuza sa faca pașii necesari pentru a corecta gravele carențe create prin propriile lor decizii in ultimii ani. Așa se face ca nici pana acum, deși a generat numeroase efecte…

- Viorica Dancila, nominalizata de PSD pentru a candida la prezidentiale, are mare incredere ca il poate invinge pe Klaus Iohannis la alegerile din toamna. Pentru ca a fost primul premier femeie, primul presedinte de partid femeie, Viorica Dancila spune ca nu vede de ce Romania nu ar putea avea si primul…