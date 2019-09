Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca romanul ranit in urma atacului terorist de la Kabul este in afara oricarui pericol, potrivit unui comunicat de presa. Instituția a precizat ca a fost activata Celula de criza in cadrul MAE, la aproape 48 de ore de la atacul terorist.„Ca urmare a atacului…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri, sunt in curs de realizare formalitatile pentru repatrierea corpului neinsufletit al cetateanului roman decedat. MAE isi exprima regretul profund fata de "acest deznodamant tragic". De asemenea, MAE anunta ca a activat Celula de criza. Conform…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 4 septembrie a.c., decretul de decorare post mortem a reprezentantului misiunii diplomatice a Romaniei decedat in urma atacului terorist comis la Kabul, Afganistan.Astfel, in semn de recunostinta si apreciere pentru daruirea si curajul manifestate…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 4 septembrie a.c., decretul de decorare post-mortem a reprezentantului misiunii diplomatice a Romaniei decedat in urma atacului terorist comis la Kabul, Afganistan. Neobișnuit fața de precedentele decrete de decorare, Klaus Iohannis a refuzat…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a transmis un mesaj de condoleante pentru cetateanul roman decedat in urma atentatului de la Kabul, in Afganistan, el adaugand ca efortul de combatere a terorismului trebuie sa fie o prioritate majora pentru UE, NATO si statele membre, precum…

- Klaus Iohannis condamna atacul terorist din capitala Afganistanului, in urma caruia a murit un angajat al Ambasadei Romaniei la Kabul, iar un altul a fost ranit. Presedintele a transmis condoleante familiei. Seful statului a transmis un mesaj de condoleante in urma atacului terorist comis la Kabul.…

- Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj de condoleanțe, în urma atacului terorist comis la Kabul, Afganistan, soldat cu moartea unui reprezentant al misiunii diplomatice a României și ranirea grava a altui cetațean

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marți, 3 septembrie a.c., un mesaj de condoleanțe, in urma atacului terorist comis la Kabul, Afganistan, soldat cu moartea unui reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei și ranirea grava a altui cetațean roman.Va prezentam, in continuare,…